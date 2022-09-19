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    ALTA   FR0000033219

ALTAREA

(ALTA)
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Altarea : Document AMF CP. 2022DD861705

19/09/2022 | 18:20
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2022DD861705

19 septembre 2022

FR0000033219 - DD153271

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

ALTA GROUPE Société par actions simplifiée personne morale liée à ALAIN TARAVELLA, PRESIDENT DE ALTAFI 2 COGERANTE

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ALTAREA

LEI : 969500ICGCY1PD6OT783

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 16 septembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : 0000033219

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 130.0000 Euro

VOLUME : 405.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 130.0000 Euro

VOLUME : 405.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 19 septembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Altaréa SCA published this content on 19 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 September 2022 16:19:03 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 236 M 237 M -
Dette nette 2022 1 649 M 1 653 M -
PER 2022 11,6x
Rendement 2022 7,31%
Capitalisation 2 701 M 2 707 M -
VE / CA 2022 1,35x
VE / CA 2023 1,16x
Nbr Employés 1 950
Flottant 27,6%
Graphique ALTAREA
Durée : Période :
Altarea : Graphique analyse technique Altarea | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ALTAREA
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Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Clôture 133,40 €
Objectif de cours Moyen 160,00 €
Ecart / Objectif Moyen 19,9%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Alain Taravella Chairman-Management Board
Eric Dumas Chief Financial Officer
Christian de Gournay Chairman-Supervisory Board
Nabil Akl Group Technical Director
Alain Jodar Chief Operating Officer & Risk Management
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ALTAREA-20.41%2 707
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED0.85%35 218
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.22.16%31 442
CHINA RESOURCES LAND LIMITED4.12%31 023
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.15.48%30 907
CK ASSET HOLDINGS LIMITED7.12%24 280