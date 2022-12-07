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ALTAREA

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Altarea : Document AMF CP. 2022DD874995

07/12/2022 | 18:12
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2022DD874995

06 décembre 2022

FR0000033219 - DD154439

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

PREDICA SA Societe anonyme, membre du conseil de surveillance

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ALTAREA

LEI : 969500ICGCY1PD6OT783

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 01 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000033219

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 123.6200 Euro

VOLUME : 460 753.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 123.6200 Euro

VOLUME : 460 753.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 06 décembre 2022

COMMENTAIRES :

PREDICA est membre du Conseil de surveillance d'ALTAREA.

Cette cession est réalisée dans le cadre de la création du FRPS: CREDIT AGRICOLE ASSURANCES RETRAITE S.A.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Altaréa SCA published this content on 07 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 December 2022 17:11:04 UTC.


© Publicnow 2022
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Dette nette 2022 2 339 M 2 461 M -
PER 2022 10,0x
Rendement 2022 7,15%
Capitalisation 2 762 M 2 905 M -
VE / CA 2022 1,64x
VE / CA 2023 1,40x
Nbr Employés 1 950
Flottant 27,9%
Graphique ALTAREA
Durée : Période :
Altarea : Graphique analyse technique Altarea | Zonebourse
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Objectif de cours Moyen 139,00 €
Ecart / Objectif Moyen 1,91%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Alain Taravella Chairman-Management Board
Eric Dumas Chief Financial Officer
Christian de Gournay Chairman-Supervisory Board
Nabil Akl Group Technical Director
Alain Jodar Chief Operating Officer & Risk Management
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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CHINA RESOURCES LAND LIMITED3.20%31 043
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.12.95%29 347
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CK ASSET HOLDINGS LIMITED-5.19%21 543