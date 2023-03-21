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    ALTA   FR0000033219

ALTAREA

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Altarea : Document AMF CP. 2023DD890393

21/03/2023 | 18:21
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2023DD890393

21 mars 2023

FR0000033219 - DD155751

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

PREDICA SA Societe anonyme, membre du conseil de surveillance

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ALTAREA

LEI : 969500ICGCY1PD6OT783

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 20 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000033219

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 116.6616 Euro

VOLUME : 526.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 116.6616 Euro

VOLUME : 526.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 2

DATE DE LA TRANSACTION : 20 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Transaction réalisée sur plusieurs plateformes comme suit

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000033219

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 116.7143 Euro

VOLUME : 35.0000

PRIX UNITAIRE : 116.1935 Euro

VOLUME : 31.0000

PRIX UNITAIRE : 116.5000 Euro

VOLUME : 14.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 116.4750 Euro

VOLUME : 80.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 21 mars 2023

COMMENTAIRES :

PREDICA (représentée par Najat AASQUI et Matthieu LANCE) est membre du Conseil de Surveillance de ALTAREA.

La cession a principalement eu lieu sur Euronext Paris (86,8%), le solde réparti comme suit : AQUIS EXCHANGE EUROPE (5,78%), SOCIETE GENERALE - SYSTEMATIC INTERNALISER (5,12%) et CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) (2,31%).

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Altaréa SCA published this content on 21 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 March 2023 17:20:14 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2022 190 M 204 M -
Dette nette 2022 2 339 M 2 506 M -
PER 2022 12,8x
Rendement 2022 8,38%
Capitalisation 2 347 M 2 514 M -
VE / CA 2022 1,50x
VE / CA 2023 1,32x
Nbr Employés 1 950
Flottant 27,7%
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Secteur et Concurrence
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