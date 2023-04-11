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Altarea : Document AMF CP. 2023DD893839

11/04/2023 | 18:28
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2023DD893839

11 avril 2023

FR0000033219 - DD156112

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

PREDICA SA Société Anonyme, Membre du Conseil de Surveillance

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ALTAREA

LEI : 969500ICGCY1PD6OT783

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 11 avril 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000033219

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 115.0000 Euro

VOLUME : 101.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 115.0000 Euro

VOLUME : 101.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 11 avril 2023

COMMENTAIRES :

PREDICA (représentée par Najat AASQUI et Matthieu LANCE) est membre du Conseil de Surveillance de ALTAREA.

La cession a eu lieu sur Euronext Paris.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Altaréa SCA published this content on 11 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 April 2023 16:27:05 UTC.


© Publicnow 2023
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Dette nette 2022 2 339 M 2 537 M -
PER 2022 12,6x
Rendement 2022 8,48%
Capitalisation 2 319 M 2 515 M -
VE / CA 2022 1,49x
VE / CA 2023 1,31x
Nbr Employés 1 950
Flottant 27,7%
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