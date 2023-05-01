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Altarea : Document AMF CP. 2023DD897582

01/05/2023 | 18:27
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2023DD897582

28 avril 2023

FR0000033219 - DD156347

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Jacques Ehrmann, Directeur Général d'Altafi 2, cogérante

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ALTAREA

LEI : 969500ICGCY1PD6OT783

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 28 avril 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000033219

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 120.3980 Euro

VOLUME : 501.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 120.3980 Euro

VOLUME : 501.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 28 avril 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Altaréa SCA published this content on 01 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 May 2023 16:26:04 UTC.


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Résultat net 2023 -10,7 M -11,8 M -
Dette nette 2023 1 568 M 1 730 M -
PER 2023 -233x
Rendement 2023 8,42%
Capitalisation 2 395 M 2 643 M -
VE / CA 2023 1,35x
VE / CA 2024 1,46x
Nbr Employés 2 100
Flottant 27,7%
Graphique ALTAREA
Durée : Période :
Altarea : Graphique analyse technique Altarea | Zonebourse
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Objectif de cours Moyen 128,00 €
Ecart / Objectif Moyen 7,74%
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Dirigeants et Administrateurs
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Eric Dumas Chief Financial Officer
Christian de Gournay Chairman-Supervisory Board
Nabil Akl Group Technical Director
Alain Jodar Chief Operating Officer & Risk Management
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.-3.69%27 662
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