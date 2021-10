Altarea : EMLyon Business School et Altarea plantent le premier arbre du futur campus à Lyon

Un projet à la hauteur des ambitions stratégiques de l'École

Née il y a 150 ans au cœur de la ville de Lyon, emlyon business school marque son retour dans la Cité au travers de ce nouveau campus, après 50 ans à Écully. Il donne forme à son ambitieux plan stratégique « Confluences 2025 » qui est de figurer dans le top 15 des Global Business Universities d'ici cinq ans.

Le campus de Gerland incarne l'élan nouveau de l'École sur la scène académique. Vitrine de l'excellence d'emlyon, il répond d'une part, aux multiples besoins en termes d'innovation digitale, de modulation des espaces et d'accès aux ressources, pour proposer aux utilisatrices et utilisateurs une expérience moderne et unique. D'autre part, l'hybridation entre enseignement et recherche sera stimulée par un voisinage de qualité - l'ENS de Lyon, l'IEP de Lyon, l'Isara, l'Université Lyon 1 et l'ISFA, les Universités Lyon 2 et Lyon 3, le biodistrict de Gerland et la future Académie de l'OMS.

A quelques mètres des berges du Rhône, l'École souhaite se replacer au cœur d'un carrefour européen historique etrenforcer sa dimension internationale. Ouvert sur son environnement, ce lieu favorisera le développement de nouveaux partenariats académiques internationaux et accueillera des étudiantes et étudiants issus du monde entier. Ce sera une source de diversité multiculturelle qui catalysera l'attractivité et le dynamisme académique et économique, métropolitain et régional, et au-delà, de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Alors qu'emlyon est devenue société à mission en juillet dernier, le futur campus d'emlyon illustre l'engagement social et environnemental de l'École. En proximité avec les acteurs de la vie socio-économique locale, emlyon contribuera à la transformation du quartier de Gerland et de ses entreprises, et plus largement à celle des citoyens, des organisations et de la société. Ce nouveau site favorisera les comportements vertueux et responsables de ses utilisatrices et utilisateurs, à commencer par l'utilisation des transports collectifs et des modes de mobilité douce.

« Le futur campus de Gerland incarne le projet scientifique et pédagogique d'emlyon : excellence académique, hybridation des savoirs, responsabilité sociale et environnementale et internationalisation en réseau. Il se définit comme un lieu où nous impliquons nos parties prenantes dans une communauté active partageant notre projet éducatif ; un espace où chacune et chacun s'engage pour transformer les entreprises et les organisations, au service d'une société plus solidaire et respectueuse de la Planète. Bienvenue à emlyon. Bienvenue dans l'ʺagora des transformationsʺ ».

Isabelle Huault, Présidente du Directoire et Directrice Générale d'emlyon business school

L'expertise de l'immobilier tertiaire au service de l'apprentissage et de la transformation urbaine

Altarea - à travers sa marque Cogedim -, met son expertise de l'immobilier tertiaire au service du projet stratégique d'emlyon business school en développant un immeuble exemplaire en matière d'innovation, de responsabilité sociétale et environnementale et de transformation urbaine.

Inspiré du bureau contemporain, le campus repose sur la multifonctionnalité et l'adaptabilité des espaces, afin de pouvoir répondre aux nombreux besoins de la communauté emlyon. Cette polyvalence permettra de s'adapter aux différents formats pédagogiques, à leur évolution future, mais aussi de varier les surfaces pour conjuguer des temps collectifs avec des temps plus personnalisés. Les échanges, la transversalité, le travail collaboratif, l'ouverture, sont essentiels dans les projets pédagogiques et cet immeuble, par son adaptabilité et sa flexibilité, permettra de répondre parfaitement à ces besoins.

La conception et le développement de l'ensemble des bâtiments seront également articulés autour de la santé et du bien-être des utilisateurs du site, attachant une attention forte aux besoins fondamentaux et facteurs critiques pour l'épanouissement au travail : qualité de l'air, eau consommée, lumière et luminosité, opportunité d'activités physique, confort, acoustique, alimentation, bien-être psychologique …

Le nouveau campus d'emlyon business school sera exemplaire dans le domaine environnemental. Un grand parc paysager de 9 000 m² permettra de réintégrer la nature et la biodiversité sur le site qui était jusqu'à présent une friche industrielle. La conception de l'immeuble est bioclimatique, permettant d'optimiser la consommation énergétique du bâtiment. Le bâtiment vise les certifications HQE Excellent et BREEAM Very Good.

L'ensemble immobilier contribuera à la transformation du quartier de Gerland. Comprenant une « rue intérieure » ouverte sur la ville qui accueillera des animations tout au long de l'année, l'immeuble sera un véritable lieu de vie au cœur d'un quartier en mutation.

« Ce projet emblématique est pour Altarea une opportunité exceptionnelle de mettre notre expertise de l'immobilier tertiaire au service des talents de demain. Il incarne notre ambition de développer notre activité dans le secteur de l'éducation. Le futur campus d'emlyon business school illustre parfaitement notre vocation qui est de transformer la ville : exemplaire en termes de flexibilité, d'adaptation aux nouveaux usages et de responsabilité sociale et environnementale. Le bâtiment sera une référence internationale dans le monde des grandes écoles ».

Alain Taravella, Président-fondateur d'Altarea

« emlyon sera la nouvelle maison d'une business université internationale ouverte au monde et ancrée dans son territoire. La simplicité de son plan, son cœur battant ouvert sur un jardin, ses vastes terrasses ensoleillées invitent à une nouvelle forme d'intelligence ».

Philippe Chiambaretta, Architecte et fondateur de PCA-STREAM

ACTEURS DU PROJET :

emlyon business school :futur utilisateur / maître d'ouvrage

:futur utilisateur / maître d'ouvrage Cogedim Grand Lyon (filiale du groupe Altarea) : promoteur immobilier

promoteur immobilier PCA-STREAM : architecte mandataire

: architecte mandataire Insolites Architectures : architecte de réalisation

DONNÉES ET CHIFFRES CLÉS :