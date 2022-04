Altarea : Groupama inaugure à Mérignac « #Community » son nouveau campus réalisé par Cogedim et acquis par Atream

Mérignac, le 15 avril 2022 - #Community vient d'être inauguré ! Eric Donnet, Directeur Général Groupama Immobilier, Vincent Ego, Directeur Général Cogedim et Martin Jacquesson, Directeur Général Adjoint Atream ont inauguré ce jour le nouveau campus de Groupama à Mérignac, en présence d'Alain Anziani, Maire de Mérignac et Président de Bordeaux Métropole.

C'est donc dans cet immeuble emblématique, développé sur 15 000 m² et situé au cœur du parc d'activités Innolin que Groupama rassemblera désormais ses équipes bordelaises, soit plus de 700 collaborateurs de 6 entités du Groupe.

Réalisé par Cogedim et conçu par l'agence d'architecture Hubert Godet Architectes, ce campus tertiaire d'envergure et d'inspiration biophilique a été acquis en VEFA en septembre dernier par Atream, société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers et private equity, via un club deal institutionnel composé de la MAIF, CARAC, Caisse d'Épargne Normandie et CEGC.

« En installant les équipes de Groupama à #Community, nous avions deux priorités. La première, celle de pouvoir accueillir les équipes du Groupe dans les meilleures conditions possibles en favorisant leur bien-être. La deuxième priorité étant notre responsabilité écologique, plusieurs initiatives ont été menées en ce sens afin de limiter notre bilan carbone. Le bois des forêts de Groupama, localisés en Gironde, a été utilisé pour imaginer et produire une gamme de mobilier en pin maritime. Ce défi a été réussi en organisant toute une filière industrielle locale depuis la scierie jusqu'à l'atelier de couture pour les coussins. Enfin, #Community est une opération pilote du Booster du Réemploi, initié par Groupama Immobilier, elle a ainsi bénéficié de matériaux issus du réemploi. Nous avons de quoi être fiers ».

Eric Donnet, Directeur Général de Groupama Immobilier

« Nous sommes très fiers d'inaugurer ce jour #Community, un projet ambitieux et d'ampleur sur la métropole bordelaise. Sur 15 000 m², ce nouveau campus propose un environnement de travail qualitatif, tourné vers le bien-être des collaborateurs, avec de nombreux espaces collaboratifs, de vastes patios végétalisés, le tout dans une démarche forte de développement durable. Cette opération traduit notre expertise en matière d'immobilier tertiaire, notre dynamique en régions et notre engagement à proposer des immeubles de plus en plus vertueux ».

Vincent Ego, Directeur Général de Cogedim

« Atream est particulièrement fier de cet investissement dans un actif d'avenir : intégré à un quartier dynamique et emblématique bénéficiant d'infrastructures de qualité, participant à la vie économique de la région et correspondant aux dernières normes environnementales, l'immeuble #Community répond aux exigences du monde de demain. Réalisée via un club deal institutionnel composé de MAIF, CARAC, Caisse d'Épargne Normandie, CEGC et financée par la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, cette opération confirme la vision engagée de l'investissement immobilier que nous portons avec ces investisseurs de premier plan. Cet immeuble illustre notre expertise et notre engagement communs pour le développement des territoires et en faveur du développement durable ».

Martin Jacquesson, Directeur Général Adjoint d'Atream

Un campus d'inspiration biophilique

#Community a été conçu pour faire corps avec la nature et son environnement. Il affirme un concept biophilique poussé, puisqu'au-delà de la volonté de placer le végétal à tous les niveaux du bâtiment, Cogedim et l'agence d'architecture Hubert Godet Architectes ont voulu décliner l'amour du vivant.

La biophilie vise à se concentrer sur la vie et les processus biologiques en étant à l'écoute des rythmes de la nature, en magnifiant la sensation d'espace, en redonnant le plaisir de sentir, d'entendre, de toucher. Cette notion a séduit Groupama, pour qui son projet de nouveau campus devait être en adéquation avec le bien-être de ses salariés, sa marque employeur et sa capacité à attirer les talents.

#Community a été conçu en forme de H pour que la totalité des espaces tertiaires offre une vue sur la nature. Selon l'aile où l'on se situe, les collaborateurs de Groupama auront toujours accès à des espaces verts, que ce soit par l'implantation d'arbres en patio, de petits potagers, des terrasses donnant sur la nature extérieure, ou des espaces récréatifs, comme un terrain de pétanque. En concertation avec l'agence d'architecture Hubert Godet Architectes, Cogedim souhaitait inscrire ce projet dans une continuité environnementale, dans le respect de son état initial pour permettre aux futurs utilisateurs de s'approprier ces espaces naturels.

S'étendant sur 2 500 m², la toiture de l'immeuble est intégralement végétalisée et accueille des essences locales de formes et de tailles diverses (pins des Landes, arbres fruitiers …), nourricières pour la faune et garantes de la pérennité du bâtiment. Ce principe de « Brown roof » est une première en France ! La toiture a été pensée pour offrir des ressources en nourriture et des refuges à des espèces animales identifiées. De nombreux nichoirs à oiseaux sont par ailleurs installés sur la façade. La conception végétale ne s'arrête pas là puisque pour fondre le bâtiment dans son environnement paysager, Cogedim a choisi de l'envelopper d'un tuteurage en inox, recouvert de végétaux grimpants, dans un rapport à la nature retrouvé.

Un projet pilote du Booster du Réemploi

Altarea, groupe auquel appartient Cogedim, est un des premiers Maitres d'ouvrage engagés dans le Booster du Réemploi en septembre 2020. A ce titre #Community est la première opération pilote de Cogedim dans laquelle des matériaux de réemploi ont été favorisés par rapport aux matériaux neufs, afin de réduire l'impact environnemental de l'opération. Ceci a été possible grâce à l'engagement de l'ensemble des parties prenantes, y compris du locataire Groupama, heureux de pouvoir favoriser cette démarche.

Ainsi, l'opération comprend :

2 835 m² de faux planchers de l'immeuble issus du réemploi de matériaux fournis par l'entreprise spécialisée Mobius Réemploi

53 % de peinture recyclée marque Circouleur

63 m² de carrelage dans vestiaires et 34 m² dans le local ordures ménagères

6 bacs à douche et 4 éviers issus du réemploi

576 m² de moquette en réemploi pour la zone bureaux

22 m² de caillebottis en réemploi sur le sol des locaux techniques

Une opération disposant de nombreuses certifications

Intégré à un quartier dynamique et emblématique bénéficiant d'infrastructures de qualité, participant à la vie économique de la région et correspondant aux dernières normes environnementales, l'immeuble #Community répond aux exigences du monde de demain. L'opération bénéficie ainsi de labels et certifications environnementaux majeurs : BREEAM Very Good, HQE Exceptionnel, RT 2012 -30 %, Biodivercity Performant, Wiredscore Gold et Ready 2 Services.