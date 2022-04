Altarea : Information financière du premier trimestre 2022

Communiqué de presse

Paris, le 25 avril 2022, 17h45

Une activité portée par le marché de la transformation urbaine

Altarea leader de la transformation urbaine

Une offre immobilière complète au service de la Ville et de ses acteurs

Un pipeline de 19,4 Mds€1 (4,3 millions de m², 800 projets)

Multiples avancées sur les grands projets mixtes

Livraison du Cœur de ville de Bezons (65 000 m²), lancement de la construction de Bobigny (100 000 m2)

Nouveaux projets en Régions (Rouen, Tours, Annecy)

Reconstitution de l'offre Logement dans un contexte de demande toujours soutenue

Mise à l'offre dynamique notamment sur les nouveaux territoires

Priorité donnée aux Particuliers dont les réservations progressent de +28%

Pilotage agile de l'activité dans un contexte inflationniste

Nombreuses transactions créatrices de valeur en Immobilier d'entreprise Cession du solde du siège mondial d'Orange, VEFA Bureaux en Régions

Location du 1er projet de logistique urbaine du Groupe à Paris 12ème

Normalisation de l'exploitation en Commerce

Chiffre d'affaires des commerçants de retour au niveau de 2019

Revenus locatifs en hausse, recouvrement quasi normalisé, forte baisse des créances douteuses

Performances financières

Chiffre d'affaires consolidé en croissance à 661,2 M€ (+0,9% vs 2021 et +11,6% vs 2019) Endettement net en baisse à 1 518 M€ (-128 M€ vs 31/12/21 et -798 M€ sur 12 mois)

Forte liquidité à 3 035 M€

Assemblée Générale du 24 mai 2022

Dividende proposé au titre de 2021 de 9,75 €/action (+2,6% vs 2020)

Modification des modalités de paiement : le dividende sera versé intégralement en numéraire le 31 mai 2022

Perspectives

Compte tenu de la non-réalisation de l'acquisition du groupe Primonial, Altarea modifie les guidances communiquées le 22 février 2022

Pour 2022 et au vu du premier trimestre, Altarea annonce attendre un résultat opérationnel FFO en progression significative tant par rapport à 2021 que par rapport à 2019, sous réserve d'une non-dégradation du contexte macroéconomique et géopolitique

Pour 2025, Altarea annonce viser un FFO2 par action de l'ordre de 18€ essentiellement généré par croissance organique

Données au 31 mars 2022 non auditées

1 Valeur potentielle cumulée à fin décembre 2021. Valeur potentielle = valeur de marché à date de livraison. Commerce : valeur de marché potentielle droits inclus des projets à la livraison (loyers nets capitalisés à un taux de marché) à 100%, et chiffre d'affaires HT pour les opérations de promotion. Logement : offre à la vente + portefeuille TTC. Immobilier d'entreprise : valeur de marché potentielle hors droits à date de cession pour les opérations d'investissement (à 100%), montant HT des contrats de VEFA/CPI pour les autres opérations de promotion (à 100%, ou en quote-part pour les projets en contrôle conjoint), et honoraires de MOD capitalisés, quasi stable sur un an.

2 Funds From Operations (FFO) : résultat net hors les variations de valeur, les charges calculées, les frais de transaction et les variations d'impôt différé.

« Depuis le début de l'année, Altarea profite à plein du dynamisme du marché de la transformation urbaine dont il est le leader grâce à son offre complète et la profondeur de ses gammes de produits. Les succès opérationnels engrangés dans chacun de nos métiers nous permettent de rester confiants dans nos perspectives, tout en restant vigilants à l'évolution du contexte.

Dans un environnement inflationniste marqué par les conséquences de la guerre en Ukraine, Altarea a d'ores et déjà renforcé ses critères en matière d'engagements fonciers et de lancements de chantiers. Nous constatons cependant que la demande reste soutenue de la part de l'ensemble des clientèles, l'immobilier jouant pleinement son rôle de valeur refuge en temps de crises. Altarea reste ainsi proactif en matière de gestion des risques, tout en conservant son agilité et sa capacité à saisir les opportunités d'un marché qui reste favorablement orienté.

Altarea reste confiant dans ses perspectives de long terme qui reposent fondamentalement sur le marché de la transformation urbaine. Compte tenu de la non-réalisation de l'acquisition du groupe Primonial, nous modifions les guidances communiquées le 22 février dernier. Pour 2022 et au vu du premier trimestre, nous attendons un résultat opérationnel FFO en progression significative tant par rapport à 2021 que par rapport à 2019, sous réserve d'une non-dégradation accrue du contexte macroéconomique et géopolitique. Pour 2025, nous annonçons viser un FFO par action de l'ordre de 18€, essentiellement généré par croissance organique.

La structure financière d'Altarea est particulièrement solide avec un endettement net à un plus bas historique et une liquidité particulièrement abondante. Ainsi, et compte-tenu de l'absence d'acquisition significative à court terme, Altarea proposera à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires le versement du dividende annuel intégralement en numéraire. »

Alain Taravella, Président Fondateur d'Altarea

Logement : reconstitution de l'offre dans un contexte de demande toujours soutenue

Mise à l'offre dynamique notamment sur les nouveaux territoires

Au cours du trimestre, Altarea a intensifié ses efforts en matière d'approvisionnements, qui ont atteint 5 795 lots, soit +25% vs 2021 et surtout +29% vs 2019. Cette croissance a principalement été tirée par les nouveaux territoires qui ont représenté près du quart des approvisionnements du trimestre (Angers, Tours,

Caen, Amiens,…).

En nombre de lots 31/03/2022 31/03/2021 31/03/2020 31/03/2019 Approvisionnements 5 795 4 623 4 032 4 480

Parallèlement à ces succès rencontrés en matière de développement, Altarea est parvenu à accélérer le cycle de mise à l'offre, avec notamment un rythme d'obtention de permis de construire en hausse.

En nombre de lots 31/03/2022 31/03/2021 Obtention de PC 2 323 1 933 +20% Acquisitions terrains 2 600 1 446 +80% Lancement commerciaux (Particuliers uniquement) 1 753 924 +90%

Priorité donnée aux Particuliers dont les réservations progressent de +28%

Malgré une mise à l'offre en nette hausse, la demande ne peut être intégralement satisfaite. Dans ce contexte,

Altarea a privilégié de façon volontariste les Particuliers. Les ventes du 1er trimestre sont stables en valeur mais avec un mix commercial qui a profondément évolué : les réservations auprès des Particuliers progressent de +28% et représentent 75% des ventes (contre 58% en 2021), retrouvant ainsi leur niveau d'avant crise sanitaire.

Réservations 31/03/2022 31/03/2021 31/03/2019 En valeur (TTC) 588 M€ 587 M€ +0% 627 M€ dont Particuliers 439 M€ 343 M€ +28% 440 M€ dont Institutionnels 149 M€ 245 M€ -39% 187 M€ En volume (lots) 1 944 lots 2 121 lots -8% 2 651 lots dont Particuliers 1 445 lots 1 144 lots +26% 1 543 lots dont Institutionnels 499 lots 977 lots -49% 1 108 lots

Perspectives : un pilotage agile de l'activité dans un contexte inflationniste

Dans un contexte dominé par le retour de l'inflation et les ruptures de chaînes d'approvisionnement, la gestion du mix commercial constitue pour Altarea un levier de pilotage de sa rentabilité. L'immobilier joue pleinement son rôle de valeur refuge notamment pour une clientèle de Particuliers investisseurs. Altarea destine ainsi son offre disponible en priorité à cette clientèle alors même que la demande institutionnelle reste soutenue. L'offre étant désormais régulièrement alimentée, Altarea entend poursuivre cette stratégie au cours des prochains mois. A court terme, Altarea peut s'appuyer sur un backlog3 quasi stable de 3 650 M€ HT (-1,9% vs fin 2021), représentant environ 1,5 fois le chiffre d'affaires Logement réalisé en 2021.

3 Le backlog est un indicateur avancé de chiffre d'affaires potentiel qui comprend le chiffre d'affaires des lots régularisés et non régularisés à reconnaître en chiffre d'affaires en fonction de l'avancement technique.

Immobilier d'entreprise : nombreuses transactions créatrices de valeur

Bureau

Ile-de-France : cession du solde du siège social mondial d'Orange

Au cours du 1er trimestre 2022, Altarea a vendu à Crédit Agricole Assurances le solde de sa participation (10%) dans Bridge, le siège social mondial d'Orange à Issy les Moulineaux (58 000 m²). Cette opération est particulièrement représentative des savoir-faire du Groupe en matière de Bureaux de nouvelle génération, caractérisés par un confort d'usage adapté aux nouveaux modes de travail ainsi que par une sobriété énergétique exemplaire.

Régions : signature de deux VEFA4

En Régions, Altarea a signé une 3ème VEFA auprès de Tivoli Capital qui développera un espace de co-working de 4 200 m2 au sein de l'immeuble Jolimont à Toulouse, et une VEFA à Marseille à Erilia, entreprise sociale pour l'habitat (ESH), qui installera en 2024 son siège social au sein du programme Porte Est sur 6 200 m2.

Logistique

Signature d'un BEFA5 sur une plateforme logistique

Altarea Logistique a signé un BEFA avec Logeos au sein d'une future plateforme logistique multi-utilisateurs (25 000 m2 sur 38 000 m²) située sur l'axe Nantes - Rennes, confirmant la montée en puissance de l'expertise du Groupe sur ce secteur immobilier en plein essor.

Logistique urbaine

Altarea a signé fin mars la location de la Manufacture de Reuilly. Ce projet, situé en plein cœur du 12ème arrondissement parisien, est le premier site de logistique urbaine développé par le Groupe.

Perspectives

Avec un pipeline de près de 5 Mds€, Altarea est non seulement le premier développeur d'Immobilier d'entreprise de France en volume mais également par la profondeur et la diversité de son offre. L'immobilier d'entreprise devrait continuer à contribuer significativement aux résultats du Groupe à l'avenir.

Commerce : normalisation de l'exploitation

Chiffre d'affaires des commerçants : retour à des niveaux proches de 2019

Au 1er trimestre 2022, le chiffre d'affaires des commerçants retrouve son niveau de 20196 malgré une fréquentation en baisse7. La levée des mesures sanitaires8 depuis mi-mars devrait contribuer à améliorer la situation des restaurants et activités de loisirs, secteurs les plus impactés par ces restrictions.

CAP3000 remporte le trophée du « Best shopping centre » au monde aux Mipim awards 20229

CAP3000, centre emblématique de la Côte d'Azur, a une nouvelle fois été récompensé pour son extension tournée vers la mer et son offre restauration & lifestyle. Ce site exceptionnel certifié BREEAM « Excellent » est également le 1er centre commercial au monde labellisé BiodiverCity.

4 VEFA : Vente en l'Etat Futur d'Achèvement.

5 BEFA : Bail en l'Etat Futur d'Achèvement.

6 +1,0 % à surfaces constantes, hors restauration et loisirs. Chiffres cumulés à fin mars.

7 La fréquentation de janvier à mars 2022 est en retrait de 14% par rapport à celle de 2019 à surfaces constantes.

8 Port du masque et présentation du passe vaccinal.

9 Compétition organisée lors du MIPIM (Marché International des professionnels de l'Immobilier), les MIPIM Awards récompensent chaque année les projets immobiliers les plus remarquables à l'échelle mondiale.

Revenus locatifs en hausse, recouvrement quasi normalisé, forte baisse des créances douteuses

Au 1er trimestre 2022, les revenus locatifs IFRS du Groupe s'élèvent à 50,3 M€, en progression de +5,9%, dont +4% liés à des effets périmètres. Le taux de recouvrement s'élève à 91,6%10. Hors restauration et loisirs, il ressort à 94,1% proche du niveau d'avant crise sanitaire. En conséquence de cette amélioration, les créances douteuses s'inscrivent en forte baisse, ce qui devrait avoir un impact significativement favorable sur les loyers nets du 1er semestre 2022 (baisse des provisions pour créances douteuses).

Perspectives

Dans un contexte inflationniste, Altarea s'attend à la reprise de la progression du chiffre d'affaires des commerçants, avec une différenciation accrue en fonction des secteurs et des concepts commerciaux. La demande des enseignes reste soutenue et la vacance financière a quasiment retrouvé son niveau d'avant crise.

Par conséquent, les niveaux locatifs devraient reprendre leur progression, notamment sous l'effet de l'indexation11.

Performances financières

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 : 661,2 M€ (+0,9% vs 2021 et +11,6% vs 2019)

En M€ (HT)

T1 2022

Chiffre d'affaires à l'avancement

Prestations de services

Logement

549,9 3,2 553,0

T1 2021 535,5 2,4 537,8

Var. 22/21

T1 2020

T1 2019

+2,7%

384,2 433,0

-

2,7 1,8

+2,8%

386,9 434,8

Chiffre d'affaires à l'avancement

Prestations de services

Immobilier d'entreprise

Revenus locatifs Prestations de services

Chiffre d'affaires à l'avancement

Commerce

Chiffre d'affaires

51,9 1,5 53,4 50,3 4,6 - 54,8 661,2

59,5 3,9 63,5 47,5 4,7 1,6 53,8 655,1

-12,9%

116,7 101,0

-

1,1 1,0

-15,9%

117,8 102,0

+5,9%

51,4 49,1

-

4,2 6,6

-

6,0

-

+2,1%

61,6 55,7

+0,9%

566,2 592,5

Le chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2022 s'élève à 661,2 M€ (+0,9%) :

• Logement : la progression du chiffre d'affaires (+2,8%) reflète la bonne tenue de l'activité commerciale et de l'avancement technique,

• Immobilier d'entreprise : la baisse du chiffre d'affaires (-15,9%) est liée à l'évolution du mix des opérations (CPI de grandes opérations parisiennes livrées en 2021, montée en puissance de nouvelles opérations en Régions). La cession du solde de Bridge sera enregistrée comptablement en contribution des sociétés mises en équivalence dans les comptes du 1er semestre,

• Commerce : les revenus locatifs progressent de +5,9%, dont +4% liés à des effets périmètre.

Endettement net en baisse et forte liquidité

Au 31 mars 2022, l'endettement financier net12 s'élève à 1 518 M€, en baisse de 128 M€ par rapport au 31 décembre 2021. Cette baisse est notamment due à la signature en février 2022 du partenariat Alta Infrastructures spécialisé dans le commerce dans les gares européennes avec Crédit Agricole Assurances.

Sur 12 mois, la baisse de l'endettement net atteint 798 M€. Pour rappel, le LTV13 consolidé d'Altarea était de 24,1% au 31 décembre 2021.

10 77,1 M€ encaissés sur 84,2 M€ de loyers et charges quittancés (montants TTC).

11 L'indice des loyers commerciaux (ILC) a fait l'objet d'une modification de son calcul. Il est désormais composé à 75% par l'indice des prix à la consommation (IPCL) et à 25% par l'indice du coût de la construction (ICC), ce qui aboutit à une progression de +2,42% sur un an glissant à fin 2021.