Altarea : LE 87 RICHELIEU, NOUVEAU SIÈGE D'ALTAREA REMPORTE LE GRAND PRIX SIMI 2020 DANS LA CATÉGORIE « IMMEUBLE DE BUREAUX RÉNOVÉ OU RÉAMÉNAGEMENT PARTICULIÈREMENT INNOVANT

« On ne peut être que satisfait de voir notre nouveau siège distingué. Ce qui frappe le plus quand on y pénètre, ce sont sans doute l'esthétique des lieux, l'architecture, le confort, la lumière et la qualité des matériaux. En tout point on peut dire que le « 87 Richelieu » est une restructuration exemplaire. Cette distinction récompense le travail de co-construction que l'on a mené avec nos équipes interne mais également le travail hors du commun réalisé par Jean-Michel Wilmotte et ses équipes. Ce nouveau siège, la « Maison Altarea » comme on aime à l'appeler, concrétise parfaitement notre trajectoire de croissance et illustre parfaitement notre projet d'entreprise, celui de réunir sous un seul toit, en plein centre de Paris, la totalité des 1300 collaborateurs franciliens d'un groupe qui couvre les 3 métiers de l'immobilier que sont le commerce, le logement et le bureau »

Alain Taravella, Président-fondateur d'Altarea.

« Ce prix honore le travail des équipes d'Altarea Entreprise qui ont conçu, développé et construit le « 87 Richelieu ». J'ai une pensée particulière pour l'équipe de Grégory Philippe qui a œuvré sur ce chantier pendant 4 ans. Notre nouveau siège est la plus belle vitrine de notre savoir-faire en matière de restructuration de bureaux et d'économie circulaire. Nous sommes fiers de voir ce savoir-faire ainsi reconnu par la profession. Cet immeuble disposait de fondamentaux solides et revêtait tout le potentiel pour une transformation en un immeuble iconique »

Jean-Frédéric Heinry, Président d'Altarea Entreprise Studio

« Remporter le Grand Prix SIMI est toujours très honorifique mais encore plus quand il s'agit de notre nouveau siège. Le « 87 Richelieu » illustre pleinement nos convictions sur le futur du bureau : un emplacement premium, une exigence architecturale forte, une ouverture sur la ville, l'intégration des nouveaux usages tant dans les espaces extérieurs qu'intérieurs »

Adrien Blanc, Président d'Altarea Entreprise

Situé dans le IIe arrondissement de Paris, au cœur du quartier de la nouvelle économie, cet immeuble de 7 étages signé Jean-Michel Wilmotte est à la fois le reflet des convictions du Groupe en matière d'immobilier tertiaire et une véritable vitrine de son savoir-faire. Il accueille depuis le mois de juin les 1 300 collaborateurs franciliens du groupe Altarea.

Architecture spectaculaire et qualité de vie au travail optimisée

Développé sur 33 000 m², le projet mené en lien avec les équipes du cabinet d'architecture Wilmotte & associés visait à restructurer entièrement l'immeuble existant, ancien siège d'Allianz, pour l'amener aux meilleurs standards tout en respectant l'esprit de la conception d'origine. Flexible, qualitatif et centré sur l'humain, le « 87 Richelieu » est plus que jamais adapté aux modes de vie et de travail actuels. Plus collaboratif, plus digital, plus agile, privilégiant un équilibre entre bien-être, confort et sécurité de tous, le nouveau siège d'Altarea incarne à lui seul un nouveau rapport au travail. En plus de profiter du plus grand espace vert du IIe arrondissement avec 2 200 m² de terrasses végétalisées extérieures, tous les collaborateurs ayant rejoint cet ensemble bénéficient d'une offre servicielle complète avec notamment le premier concept de restauration sociale servi à la place à Paris, un Food Court, un espace bienêtre, et le plus grand business center privé de Paris disposant d'un auditorium de 280 places. Véritable hub dédié aux acteurs de la ville, le « 87 Richelieu » se dote d'une programmation artistique ambitieuse qui associe des artistes de renom à des jeunes talents issus de l'École des Beaux-Arts.

Un projet qui se distingue par sa démarche environnementale

Le « 87 Richelieu » a reçu de nombreuses certifications ambitieuses, tant en phase de conception qu'en phase d'exploitation :

HQE Rénovation : Niveau Exceptionnel / BREEAM : Niveau Excellent / WELL Core and Shell : Niveau Silver / Label de Haute Performance Energétique « Effinergie Rénovation » / WiredScore : Niveau Platinium / Projet pilote Ready2Service