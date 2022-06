Altarea : Michele De Lucchi, l'un des plus grands architectes et designers contemporains, s'invite au 87 Richelieu, le siège d'Altarea à Paris

Exposition ouverte au public du 16 juin au 6 juillet de 9h à 19h

et le samedi 25 juin, de 10h à 18h

au siège d'Altarea, 87 rue de Richelieu, 75002 Paris.

Le siège d'Altarea, 87 Richelieu, a été conçu dès son origine comme un média, un hub ouvert sur la ville et ses habitants, un lieu vivant, d'échanges et de partage. Il accueille tout au long de l'année une programmation événementielle et culturelle et donne la parole à de grands témoins et experts qui font la Ville de demain. C'est dans ce cadre que le Groupe accueille le célèbre designer et architecte italien, Michele De Lucchi, du 15 juin au 6 juillet, pour une exposition exceptionnelle et inédite en France. Intitulée « Happy Stations », cette exposition comprend de multiples œuvres de l'artiste, précédemment exposées à la 17ème Biennale d'architecture de Venise 2021, sur le thème de l'habitat de demain et autour de la question « Comment vivrons-nous ensemble demain ? ». D'avant-gardistes maquettes en bois, de fabuleux dessins et autres vidéos, seront en accès libre au sein du siège d'Altarea.

« Happy Stations »

Comment allons-nous vivre ensemble ? Michele De Lucchi et le studio qu'il a fondé, AMDL CIRCLE, répondent à cette question en imaginant et présentant les « Happy Stations » : cinq bâtiments d'architecture résidentielle, issus d'une réflexion sur le besoin humain et la prise de conscience de la valeur d'une vie communautaire durable comme base indispensable pour façonner la société de demain.

Les « Happy Stations » sont le fruit d'une réflexion menée durant plus de quarante années.

Elles incarnent des lieux « heureux », où les relations humaines et le bien-être des communautés vivant sous le même toit sont valorisés, où les espaces sont pensés pour encourager le dialogue, la rencontre, la promotion de l'inclusion et le vivre ensemble.

Un événement en partenariat avec le Pavillon de l'Arsenal, Centre d'urbanisme et d'architecture de Paris et de la métropole parisienne.