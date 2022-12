Altarea : Pitch Immo remporte le projet de la Cité de la Gastronomie Paris-Rungis

Pitch Immo, marque du groupe Altarea, est le lauréat de l’appel à projet lancé en 2021 par le Syndicat Mixte de la Cité de la Gastronomie Paris-Rungis. Aux côtés de plusieurs partenaires, Pitch Immo aura en charge la construction et la gestion de ce nouveau quartier, véritable fabrique de la gastronomie de demain, un lieu innovant et vivant qui fera rayonner l’excellence des métiers de la gastronomie française.D'une surface de plus de 53 000 mètres carrés - dont plus de 12 650 mètres carrés bâtis faisant l'objet d'une délégation de service public accueillant atelier de formation, espaces muséographique et événementielle, l'ouverture de la Cité Internationale de la Gastronomie Paris-Rungis est prévue pour 2027.Le projet se veut exemplaire sur le plan énergétique. Le programme répond aux exigences de la RE 2020, seuils 2025. Le réemploi des matériaux sera privilégié et le projet comprend des modes constructifs mixte bois/béton pour un impact carbone limité. Des lisières seront installées dans une logique de dépolluer les sols grâce à des plantes phytoépuratrices.