Altarea : RÉSULTATS ANNUELS 2021

Altarea en forte croissance à la veille de l'acquisition

Primonial Guidance dépassée : FFO¹ part du Groupe +14,8 %

[1] Funds From Operations (FFO) : résultat net hors les variations de valeur, les charges calculées, les frais de transaction et les variations d'impôt différé.

« Au moment où Altarea s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire avec l'acquisition de Primonial, j'adresse un message de félicitations à l'ensemble de nos équipes qui ont, une fois de plus, démontré leur engagement en dépassant les objectifs. Notre Groupe affiche en effet, une croissance de son FFO de +14,8% contre une prévision de +10%. Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle a été réalisée dans un contexte difficile, marqué à la fois par la persistance de la pandémie et par un environnement économique instable.

Au-delà de la performance financière, il faut surtout retenir qu'Altarea a mis en œuvre au cours des deux dernières années une stratégie de transformation fortement créatrice de valeur.

Notre dispositif opérationnel a tout d'abord été renforcé et nous disposons d'une offre complète nous permettant d'aborder le marché de la transformation urbaine de façon systématique. Notre couverture territoriale a été complétée afin d'accompagner les nouvelles dynamiques résidentielles et une feuille de route ambitieuse a été assignée à chacune de nos marques. Plus que jamais, Altarea est le leader de l'immense marché de la transformation urbaine.

Nous avons ensuite mis en œuvre une stratégie d'asset management en commerces avec une augmentation du volume d'actifs gérés pour le compte de grands partenaires. Après avoir fortement subi la crise sanitaire, la classe d'actif commerces redevient attractive et les perspectives de rebond sont particulièrement fortes, sous réserve bien évidemment de l'évolution de la situation sanitaire.

Notre modèle a enfin été organisé pour être à la hauteur de nos responsabilités environnementales et sociétales. Leader de la transformation urbaine, Altarea met en œuvre les solutions qui rendront nos villes plus sobres, plus inclusives et surtout plus agréables à vivre car notre projet est de fabriquer aujourd'hui la ville de demain.

Dans un contexte macroéconomique et politique plein d'incertitudes en ce début d'année, l'immobilier constitue la valeur refuge par excellence, notamment dans un environnement inflationniste. Altarea, grâce à son modèle diversifié, aborde cette année avec confiance.

Le résultat opérationnel des activités de Promotion et de Commerce est attendu en progression significative en 2022 tant par rapport à 2021 que par rapport à 2019. Cette perspective intègre une forte hausse des résultats logement, l'impact des partenariats commerces et le retour à la normale des encaissements de loyers, le tout sous réserve de la situation sanitaire. Au total, avec l'intégration de Primonial à partir de sa date d'acquisition, le Groupe attend une progression significative de son FFO part du Groupe 2022, malgré la montée en puissance rapide de l'impôt sur ses activités taxables. Le niveau de la hausse par action sera communiqué à l'occasion des résultats semestriels, intégrant Primonial pour la première fois.

Avec l'acquisition prochaine de Primonial, Altarea devrait connaitre une profonde évolution de son modèle, qui deviendra alors moins capitalistique et plus récurrent. Le Groupe réitère son ambition de croissance à horizon 2025 d'atteindre un FFO/action entièrement dilué compris entre 18 et 20 euros. Cette perspective sera développée à l'occasion d'un Investor Day prévu à l'automne prochain où Altarea présentera sa nouvelle organisation opérationnelle et son nouveau modèle de croissance.

Les perspectives d'Altarea sont structurellement fortes car elles reposeront demain à la fois sur la dynamique de l'immense marché de la transformation urbaine et sur celle du marché de l'épargne immobilière.»

Alain Taravella, Président Fondateur d'Altarea