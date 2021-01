Altarea : Rachats réalisés du 28 au 31 décembre 2020 en conformité avec l'article 5 du Règlement UE Abus de marché 07/01/2021 | 22:08 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Société en commandite par actions au capital de 263 981 998,22 euros Siège social : 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS 335.480.877 - RCS PARIS LEI n°969500ICGCY1PD6OT783 ISIN 0000033219 INFORMATION Achats de propres titres réalisés du 28/12/2020 au 31/12/2020 dans les conditions de l'article 5 du Règlement UE Abus de marché Paris, le 4 janvier 2021 1 - Récapitulatif journalier - Présentation agrégée par jour et par marché Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la Code identifiant de Volume total journalier Prix pondéré moyen journalier Marché transaction l'instrument financier (en nombre d'actions) d'acquisition des actions ALTAREA 969500ICGCY1PD6OT783 2020-12-28 FR0000033219 1500 143,021067 XPAR ALTAREA 969500ICGCY1PD6OT783 2020-12-29 FR0000033219 1552 143,723454 XPAR ALTAREA 969500ICGCY1PD6OT783 2020-12-30 FR0000033219 1586 143,733417 XPAR ALTAREA 969500ICGCY1PD6OT783 2020-12-31 FR0000033219 1388 143,829251 XPAR 2 - Détail transaction par transaction Nom de Code identifiant de Jour/heure de la Code identifiant Prix Quantité Marché Numéro de Objectif du Nom du PSI Code identifiant du PSI de l'instrument Devise (MIC reference de la l'émetteur l'émetteur transaction unitaire achetée rachat financier Code) transaction Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T08:03:56Z FR0000033219 141,200000 EUR 125 XPAR OD_66Z6wJc-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T08:03:56Z FR0000033219 141,200000 EUR 125 XPAR OD_66Z6wJd-01 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T08:03:56Z FR0000033219 141,200000 EUR 35 XPAR OD_66Z6wJq-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T08:12:19Z FR0000033219 142,200000 EUR 56 XPAR OD_66Z93Hv-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T08:37:05Z FR0000033219 142,800000 EUR 3 XPAR OD_66ZFHmO-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T08:46:33Z FR0000033219 142,400000 EUR 2 XPAR OD_66ZHfaI-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T09:06:33Z FR0000033219 142,800000 EUR 10 XPAR OD_66ZMhid-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T09:06:33Z FR0000033219 142,800000 EUR 6 XPAR OD_66ZMhie-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T09:06:33Z FR0000033219 142,800000 EUR 7 XPAR OD_66ZMhie-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T09:06:33Z FR0000033219 142,800000 EUR 6 XPAR OD_66ZMhif-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T09:18:35Z FR0000033219 143,000000 EUR 49 XPAR OD_66ZPjXf-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T09:26:36Z FR0000033219 142,600000 EUR 24 XPAR OD_66ZRkdI-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T09:51:34Z FR0000033219 143,000000 EUR 29 XPAR OD_66ZY2N1-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T09:51:34Z FR0000033219 143,000000 EUR 10 XPAR OD_66ZY2N2-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T09:51:34Z FR0000033219 143,000000 EUR 6 XPAR OD_66ZY2N2-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T09:55:27Z FR0000033219 143,000000 EUR 17 XPAR OD_66ZZ0tI-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T09:55:27Z FR0000033219 143,000000 EUR 9 XPAR OD_66ZZ0tI-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T10:18:59Z FR0000033219 143,400000 EUR 4 XPAR OD_66ZewJI-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T10:18:59Z FR0000033219 143,400000 EUR 5 XPAR OD_66ZewJJ-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T10:18:59Z FR0000033219 143,400000 EUR 5 XPAR OD_66ZewJJ-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T10:27:01Z FR0000033219 143,600000 EUR 3 XPAR OD_66ZgxhT-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T10:27:01Z FR0000033219 143,600000 EUR 10 XPAR OD_66ZgxhT-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T10:35:56Z FR0000033219 143,600000 EUR 50 XPAR OD_66ZjCx7-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T10:43:03Z FR0000033219 144,000000 EUR 60 XPAR OD_66Zkzxb-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T10:43:03Z FR0000033219 144,000000 EUR 4 XPAR OD_66Zkzxc-01 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T10:45:09Z FR0000033219 143,600000 EUR 20 XPAR OD_66ZlWp3-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T10:45:09Z FR0000033219 143,600000 EUR 18 XPAR OD_66ZlWp4-01 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T10:45:09Z FR0000033219 143,600000 EUR 15 XPAR OD_66ZlWp5-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T10:45:09Z FR0000033219 143,600000 EUR 25 XPAR OD_66ZlWp5-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T11:02:17Z FR0000033219 143,600000 EUR 50 XPAR OD_66ZpqI2-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T11:45:50Z FR0000033219 144,000000 EUR 45 XPAR OD_66a0nvi-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T12:07:23Z FR0000033219 143,200000 EUR 6 XPAR OD_66a6EBo-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T12:07:47Z FR0000033219 143,200000 EUR 41 XPAR OD_66a6Kdm-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T13:04:24Z FR0000033219 143,000000 EUR 22 XPAR OD_66aKaHi-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T13:07:49Z FR0000033219 143,000000 EUR 25 XPAR OD_66aLRUM-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T13:46:51Z FR0000033219 142,800000 EUR 15 XPAR OD_66aVGiL-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T13:52:43Z FR0000033219 142,800000 EUR 25 XPAR OD_66aWkTz-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T14:11:55Z FR0000033219 143,000000 EUR 37 XPAR OD_66aba6f-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T14:18:25Z FR0000033219 143,000000 EUR 31 XPAR OD_66adDTY-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T14:25:03Z FR0000033219 143,000000 EUR 18 XPAR OD_66aesxt-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T14:25:10Z FR0000033219 143,000000 EUR 10 XPAR OD_66aeun6-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T14:41:10Z FR0000033219 143,800000 EUR 20 XPAR OD_66aiwf5-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T14:57:12Z FR0000033219 143,800000 EUR 9 XPAR OD_66amyvC-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T15:05:13Z FR0000033219 143,600000 EUR 100 XPAR OD_66ap03G-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T15:33:21Z FR0000033219 144,000000 EUR 99 XPAR OD_66aw5B5-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T15:45:21Z FR0000033219 144,000000 EUR 39 XPAR OD_66az6U1-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T16:02:03Z FR0000033219 143,400000 EUR 5 XPAR OD_66b3JCb-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T16:05:38Z FR0000033219 143,400000 EUR 1 XPAR OD_66b4Cz4-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T16:14:19Z FR0000033219 143,800000 EUR 3 XPAR OD_66b6OeC-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T16:14:19Z FR0000033219 143,800000 EUR 2 XPAR OD_66b6OeC-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T16:14:19Z FR0000033219 143,800000 EUR 38 XPAR OD_66b6OeD-01 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T16:14:19Z FR0000033219 143,800000 EUR 12 XPAR OD_66b6OeE-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T16:14:19Z FR0000033219 143,800000 EUR 3 XPAR OD_66b6OeE-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T16:15:52Z FR0000033219 144,000000 EUR 54 XPAR OD_66b6mjM-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T16:15:52Z FR0000033219 144,000000 EUR 3 XPAR OD_66b6mjM-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T16:15:52Z FR0000033219 144,000000 EUR 1 XPAR OD_66b6mjN-01 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T16:15:52Z FR0000033219 144,000000 EUR 9 XPAR OD_66b6mjO-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T16:15:52Z FR0000033219 144,000000 EUR 3 XPAR OD_66b6mjO-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T16:15:52Z FR0000033219 144,000000 EUR 2 XPAR OD_66b6mjP-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-28T16:15:52Z FR0000033219 144,000000 EUR 34 XPAR OD_66b6mjP-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T08:08:36Z FR0000033219 144,000000 EUR 44 XPAR OD_66eydjP-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T08:16:36Z FR0000033219 143,800000 EUR 6 XPAR OD_66f0ebL-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T08:28:37Z FR0000033219 144,000000 EUR 10 XPAR OD_66f3gAM-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T08:28:37Z FR0000033219 144,000000 EUR 73 XPAR OD_66f3gAN-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T08:28:40Z FR0000033219 143,200000 EUR 102 XPAR OD_66f3h2u-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T08:43:13Z FR0000033219 144,000000 EUR 48 XPAR OD_66f7M3Q-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T08:56:27Z FR0000033219 144,000000 EUR 39 XPAR OD_66fAgbx-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T09:06:00Z FR0000033219 144,000000 EUR 100 XPAR OD_66fD5qJ-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T09:14:38Z FR0000033219 144,000000 EUR 48 XPAR OD_66fFGQb-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T09:26:24Z FR0000033219 143,400000 EUR 46 XPAR OD_66fIED3-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T09:26:24Z FR0000033219 143,600000 EUR 44 XPAR OD_66fIED3-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T09:29:59Z FR0000033219 143,400000 EUR 5 XPAR OD_66fJ87Q-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T09:48:23Z FR0000033219 143,400000 EUR 18 XPAR OD_66fNlA7-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T09:48:23Z FR0000033219 143,400000 EUR 20 XPAR OD_66fNlA8-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T09:48:23Z FR0000033219 143,400000 EUR 11 XPAR OD_66fNlA8-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T09:48:23Z FR0000033219 143,400000 EUR 42 XPAR OD_66fNlA9-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T10:19:56Z FR0000033219 143,800000 EUR 12 XPAR OD_66fVhgB-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T10:19:56Z FR0000033219 143,800000 EUR 14 XPAR OD_66fVhgB-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T10:27:57Z FR0000033219 143,800000 EUR 20 XPAR OD_66fXioH-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T10:27:57Z FR0000033219 143,800000 EUR 24 XPAR OD_66fXioI-01 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T11:07:48Z FR0000033219 143,800000 EUR 12 XPAR OD_66fhkol-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T11:07:49Z FR0000033219 143,800000 EUR 20 XPAR OD_66fhl4s-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T11:07:49Z FR0000033219 143,800000 EUR 32 XPAR OD_66fhl4t-01 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T13:20:28Z FR0000033219 143,600000 EUR 102 XPAR OD_66gF9Zr-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T13:20:28Z FR0000033219 143,600000 EUR 20 XPAR OD_66gF9Zs-01 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T13:24:28Z FR0000033219 143,800000 EUR 1 XPAR OD_66gGA0v-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T13:24:28Z FR0000033219 143,800000 EUR 10 XPAR OD_66gGA0v-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T13:28:28Z FR0000033219 143,800000 EUR 20 XPAR OD_66gHARm-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T13:28:28Z FR0000033219 143,800000 EUR 32 XPAR OD_66gHARn-01 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T13:32:28Z FR0000033219 143,800000 EUR 20 XPAR OD_66gIAsl-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T14:04:28Z FR0000033219 143,800000 EUR 7 XPAR OD_66gQEMU-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T14:24:28Z FR0000033219 144,000000 EUR 123 XPAR OD_66gVGXK-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T14:36:28Z FR0000033219 144,000000 EUR 37 XPAR OD_66gYHqD-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T14:39:31Z FR0000033219 143,400000 EUR 30 XPAR OD_66gZ3Vu-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T15:00:27Z FR0000033219 144,000000 EUR 47 XPAR OD_66geKBu-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T15:16:28Z FR0000033219 144,000000 EUR 55 XPAR OD_66giMBu-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T15:40:28Z FR0000033219 143,800000 EUR 11 XPAR OD_66goOni-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T15:40:28Z FR0000033219 143,800000 EUR 22 XPAR OD_66goOni-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T15:40:28Z FR0000033219 143,800000 EUR 24 XPAR OD_66goOnj-01 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T15:49:59Z FR0000033219 143,400000 EUR 1 XPAR OD_66gqnMf-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T15:52:31Z FR0000033219 143,400000 EUR 71 XPAR OD_66grQs3-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T15:52:31Z FR0000033219 143,400000 EUR 52 XPAR OD_66grQs4-01 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-29T15:58:24Z FR0000033219 143,400000 EUR 77 XPAR OD_66gsuqW-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T08:01:12Z FR0000033219 143,200000 EUR 41 XPAR OD_66knIsV-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T08:10:12Z FR0000033219 143,200000 EUR 45 XPAR OD_66kpZJ5-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T08:10:12Z FR0000033219 143,200000 EUR 20 XPAR OD_66kpZJ7-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T08:10:12Z FR0000033219 143,200000 EUR 15 XPAR OD_66kpZJF-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T08:21:01Z FR0000033219 143,800000 EUR 20 XPAR OD_66ksI63-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T08:21:01Z FR0000033219 143,800000 EUR 15 XPAR OD_66ksI64-01 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T08:30:01Z FR0000033219 143,400000 EUR 22 XPAR OD_66kuYXy-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T08:53:03Z FR0000033219 143,600000 EUR 41 XPAR OD_66l0M7z-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T08:53:03Z FR0000033219 143,600000 EUR 22 XPAR OD_66l0M7z-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T08:57:05Z FR0000033219 143,800000 EUR 15 XPAR OD_66l1N3I-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T09:01:06Z FR0000033219 144,000000 EUR 51 XPAR OD_66l2NkN-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T09:19:03Z FR0000033219 144,000000 EUR 45 XPAR OD_66l6tvM-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T09:37:53Z FR0000033219 143,600000 EUR 8 XPAR OD_66lBduK-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T09:37:53Z FR0000033219 143,600000 EUR 34 XPAR OD_66lBduL-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T10:05:37Z FR0000033219 143,600000 EUR 3 XPAR OD_66lIclu-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T10:09:38Z FR0000033219 143,800000 EUR 16 XPAR OD_66lJdSw-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T10:09:38Z FR0000033219 143,800000 EUR 13 XPAR OD_66lJdSx-01 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T10:09:38Z FR0000033219 143,800000 EUR 4 XPAR OD_66lJdSy-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T10:09:38Z FR0000033219 143,800000 EUR 8 XPAR OD_66lJdSy-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T10:29:41Z FR0000033219 144,000000 EUR 10 XPAR OD_66lOgQB-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T10:29:41Z FR0000033219 144,000000 EUR 2 XPAR OD_66lOgQB-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T10:29:41Z FR0000033219 144,000000 EUR 45 XPAR OD_66lOgQC-01 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T10:58:49Z FR0000033219 143,800000 EUR 10 XPAR OD_66lW19l-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T10:58:49Z FR0000033219 143,800000 EUR 8 XPAR OD_66lW19l-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T11:10:52Z FR0000033219 144,000000 EUR 15 XPAR OD_66lZ3F1-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T11:10:52Z FR0000033219 144,000000 EUR 37 XPAR OD_66lZ3F2-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T11:45:42Z FR0000033219 144,000000 EUR 52 XPAR OD_66lhowi-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T12:16:40Z FR0000033219 144,000000 EUR 46 XPAR OD_66lpcIc-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T13:21:04Z FR0000033219 143,800000 EUR 2 XPAR OD_66m5pVC-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T13:33:06Z FR0000033219 144,000000 EUR 110 XPAR OD_66m8rKA-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T13:37:01Z FR0000033219 144,000000 EUR 100 XPAR OD_66m9qXC-01 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T13:53:58Z FR0000033219 144,000000 EUR 38 XPAR OD_66mE71l-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T14:18:39Z FR0000033219 144,000000 EUR 4 XPAR OD_66mKKIq-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T14:18:39Z FR0000033219 144,000000 EUR 3 XPAR OD_66mKKIq-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T14:18:39Z FR0000033219 144,000000 EUR 8 XPAR OD_66mKKIr-01 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T14:18:39Z FR0000033219 144,000000 EUR 8 XPAR OD_66mKKIr-03 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T14:18:39Z FR0000033219 144,000000 EUR 10 XPAR OD_66mKKIs-01 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T14:18:39Z FR0000033219 144,000000 EUR 16 XPAR OD_66mKKIt-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T14:37:46Z FR0000033219 143,800000 EUR 8 XPAR OD_66mP8gr-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T14:37:46Z FR0000033219 143,800000 EUR 3 XPAR OD_66mP8gs-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T14:54:49Z FR0000033219 143,600000 EUR 1 XPAR OD_66mTQyt-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T15:01:11Z FR0000033219 143,600000 EUR 8 XPAR OD_66mV2B7-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T15:05:34Z FR0000033219 143,600000 EUR 8 XPAR OD_66mW8ZQ-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T15:31:10Z FR0000033219 143,600000 EUR 8 XPAR OD_66mcaIv-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T15:31:35Z FR0000033219 143,600000 EUR 8 XPAR OD_66mcgoq-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T15:45:10Z FR0000033219 143,600000 EUR 8 XPAR OD_66mg6k9-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T15:46:18Z FR0000033219 143,600000 EUR 7 XPAR OD_66mgOYB-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T15:54:19Z FR0000033219 143,600000 EUR 77 XPAR OD_66miPfz-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T15:54:19Z FR0000033219 143,600000 EUR 23 XPAR OD_66miPfz-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T15:54:19Z FR0000033219 143,600000 EUR 23 XPAR OD_66miPg1-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T15:54:19Z FR0000033219 143,600000 EUR 11 XPAR OD_66miPg1-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T15:54:19Z FR0000033219 143,600000 EUR 9 XPAR OD_66miPgF-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T15:54:19Z FR0000033219 143,600000 EUR 3 XPAR OD_66miPgI-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T15:54:40Z FR0000033219 143,600000 EUR 2 XPAR OD_66miV8F-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T15:55:09Z FR0000033219 143,600000 EUR 33 XPAR OD_66micib-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T15:55:09Z FR0000033219 143,600000 EUR 11 XPAR OD_66micic-01 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T15:55:09Z FR0000033219 143,600000 EUR 8 XPAR OD_66micio-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T15:55:09Z FR0000033219 143,600000 EUR 8 XPAR OD_66miciX-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T15:55:12Z FR0000033219 143,600000 EUR 6 XPAR OD_66midNd-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T15:55:12Z FR0000033219 143,600000 EUR 7 XPAR OD_66midNQ-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T15:55:13Z FR0000033219 143,600000 EUR 6 XPAR OD_66midjC-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T15:55:16Z FR0000033219 143,600000 EUR 4 XPAR OD_66mieRr-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T15:56:20Z FR0000033219 143,600000 EUR 3 XPAR OD_66miv9A-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T15:58:00Z FR0000033219 143,600000 EUR 2 XPAR OD_66mjLA4-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T15:58:30Z FR0000033219 143,600000 EUR 8 XPAR OD_66mjSrL-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T16:05:38Z FR0000033219 143,600000 EUR 56 XPAR OD_66mlG9I-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T16:05:38Z FR0000033219 143,600000 EUR 8 XPAR OD_66mlG9V-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T16:10:22Z FR0000033219 143,600000 EUR 3 XPAR OD_66mmSBN-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T16:11:50Z FR0000033219 143,600000 EUR 8 XPAR OD_66mmoyb-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T16:13:31Z FR0000033219 143,600000 EUR 8 XPAR OD_66mnFFb-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T16:14:58Z FR0000033219 143,600000 EUR 8 XPAR OD_66mnbqw-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T16:15:11Z FR0000033219 143,600000 EUR 8 XPAR OD_66mnfGV-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T16:15:38Z FR0000033219 143,600000 EUR 9 XPAR OD_66mnmDr-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T16:15:38Z FR0000033219 143,600000 EUR 6 XPAR OD_66mnmFv-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T16:15:43Z FR0000033219 143,600000 EUR 15 XPAR OD_66mnnW0-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T16:27:28Z FR0000033219 143,600000 EUR 27 XPAR OD_66mql66-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T16:29:34Z FR0000033219 143,600000 EUR 17 XPAR OD_66mrHsJ-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T16:29:34Z FR0000033219 143,600000 EUR 83 XPAR OD_66mrHsJ-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T16:29:34Z FR0000033219 143,600000 EUR 2 XPAR OD_66mrHsL-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-30T16:29:40Z FR0000033219 143,600000 EUR 63 XPAR OD_66mrJJM-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:04:31Z FR0000033219 143,800000 EUR 19 XPAR OD_66qefFe-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:04:31Z FR0000033219 143,800000 EUR 8 XPAR OD_66qefFe-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:11:48Z FR0000033219 143,800000 EUR 7 XPAR OD_66qgUva-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:11:48Z FR0000033219 143,800000 EUR 1 XPAR OD_66qgUvV-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:11:48Z FR0000033219 143,800000 EUR 19 XPAR OD_66qgUvV-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:11:48Z FR0000033219 143,800000 EUR 7 XPAR OD_66qgUvW-01 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:11:48Z FR0000033219 143,800000 EUR 43 XPAR OD_66qgUvX-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:11:48Z FR0000033219 143,800000 EUR 5 XPAR OD_66qgUvY-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:11:48Z FR0000033219 143,800000 EUR 43 XPAR OD_66qgUvY-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:11:48Z FR0000033219 143,800000 EUR 2 XPAR OD_66qgUvZ-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:16:57Z FR0000033219 143,600000 EUR 62 XPAR OD_66qhnCR-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:16:57Z FR0000033219 143,600000 EUR 31 XPAR OD_66qhnCS-01 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:16:57Z FR0000033219 143,600000 EUR 75 XPAR OD_66qhnCT-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:17:45Z FR0000033219 143,400000 EUR 67 XPAR OD_66qhzfj-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:17:45Z FR0000033219 143,400000 EUR 33 XPAR OD_66qhzfk-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:17:45Z FR0000033219 143,400000 EUR 20 XPAR OD_66qhzfl-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:17:45Z FR0000033219 143,400000 EUR 16 XPAR OD_66qhzgG-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:17:45Z FR0000033219 143,400000 EUR 20 XPAR OD_66qhzgH-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:18:48Z FR0000033219 143,400000 EUR 20 XPAR OD_66qiG7j-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:18:48Z FR0000033219 143,400000 EUR 24 XPAR OD_66qiG7k-01 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:30:53Z FR0000033219 143,600000 EUR 7 XPAR OD_66qlIni-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:34:54Z FR0000033219 144,000000 EUR 27 XPAR OD_66qmJUp-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:34:54Z FR0000033219 144,000000 EUR 35 XPAR OD_66qmJUq-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:46:55Z FR0000033219 144,000000 EUR 38 XPAR OD_66qpL3r-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:46:55Z FR0000033219 144,000000 EUR 4 XPAR OD_66qpL3s-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:46:55Z FR0000033219 144,000000 EUR 14 XPAR OD_66qpL3s-02 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:46:55Z FR0000033219 144,000000 EUR 3 XPAR OD_66qpL3t-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:54:58Z FR0000033219 144,000000 EUR 2 XPAR OD_66qrMiB-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T08:54:58Z FR0000033219 144,000000 EUR 38 XPAR OD_66qrMiC-01 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T09:04:07Z FR0000033219 144,000000 EUR 41 XPAR OD_66qtfX0-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T09:16:54Z FR0000033219 144,000000 EUR 54 XPAR OD_66qwt42-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T09:30:16Z FR0000033219 144,000000 EUR 51 XPAR OD_66r0FhW-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T09:43:47Z FR0000033219 144,000000 EUR 53 XPAR OD_66r3eg5-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T09:51:52Z FR0000033219 144,000000 EUR 239 XPAR OD_66r5ghi-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T09:51:52Z FR0000033219 144,000000 EUR 1 XPAR OD_66r5ghj-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T11:13:44Z FR0000033219 144,800000 EUR 8 XPAR OD_66rQIfo-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T12:09:37Z FR0000033219 144,600000 EUR 40 XPAR OD_66reMqI-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T12:43:53Z FR0000033219 143,800000 EUR 16 XPAR OD_66rmzpn-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T12:46:54Z FR0000033219 143,800000 EUR 40 XPAR OD_66rnklB-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T12:54:46Z FR0000033219 143,800000 EUR 24 XPAR OD_66rpjmC-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T12:54:46Z FR0000033219 143,800000 EUR 120 XPAR OD_66rpjmD-00 actions gratuites Altarea 969500ICGCY1PD6OT783 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2020-12-31T13:00:20Z FR0000033219 143,400000 EUR 11 XPAR OD_66rr8eq-00 actions gratuites Attachments Original document

Permalink Disclaimer Altaréa SCA published this content on 05 January 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 January 2021 21:07:03 UTC

© Publicnow 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur ALTAREA 22:08 ALTAREA : Rachats réalisés du 28 au 31 décembre 2020 en conformité avec l'articl.. PU 22:06 ALTAREA : Déclaration mensuelle des rachats d'actions décembre 2020 PU 06/01 ALTAREA : Une matinée d'échanges sur le logement de demain à l'occasion du premi.. PU 2020 ALTAREA : Cogedim, marque du groupe altarea, reçoit le grand prix national des p.. PU 2020 ALTAREA : & services lance la « solution meublée PU 2020 TOUS ENGAGÉS POUR DÉVELOPPER DES PRO : Le mois de l'ess chez altarea PU 2020 ALTAREA : Le 87 richelieu, nouveau siège d'altarea remporte le grand prix simi 2.. PU 2020 ALTAREA : Déclaration mensuelle des rachats d'actions novembre 2020 PU 2020 ALTAREA : place avec succès une émission obligataire de 300 millions d'euros PU 2020 EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, Dassault, Ubisoft, Softbank, Vale, Tesla, Signif.. Recommandations des analystes sur ALTAREA 2020 Un dîner presque parfait ? 2020 Trump veut porter l'estocade à la "tech" chinoise 2020 BOURSE DE PARIS : Paris grimpe misant sur un soutien des banques centrales AW