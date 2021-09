Altarea : SNCF Gares & Connexions et Altarea Commerce inaugurent la nouvelle Gare Paris-Montparnasse

M. Jean-Pierre Farandou, président-directeur général de la SNCF, Marlène Dolveck, Directrice Générale de SNCF Gares & Connexions, et M. Alain Taravella, président-fondateur d'Altarea, ont inauguré ce matin la toute nouvelle Gare Montparnasse avec M. Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, M. Emmanuel Grégoire, Premier adjoint à la maire de Paris, en présence de Mme Petit, maire du 14e arrondissement et de M. Goujon, maire du 15è arrondissement.

Après 4 années de travaux, pendant lesquelles la gare de Paris-Montparnasse est toujours restée en exploitation, celle-ci se révèle aujourd'hui plus lumineuse et plus fluide pour ses 77 millions de visiteurs mais aussi plus confortable et plus ouverte sur son quartier. Elle propose à présent une offre commerciale enrichie et originale s'appuyant à la fois sur des enseignes attractives, de nouveaux services et des restaurants pour répondre aux attentes des voyageurs longue distance, des voyageurs pendulaires, ainsi qu'aux besoins des riverains du quartier.

Cette transformation a été menée conjointement par SNCF Gares & Connexions, Altarea Commerce et les maîtres d'œuvre (AREP, Jouin Manku, Builders & Partners et SLA Architecture).

« Nous avions à cœur de transformer la Gare Montparnasse pour la moderniser, mais surtout pour en faire une gare à la hauteur des attentes de nos voyageurs et de nos visiteurs. C'est une belle réussite collective ! Nous voulions en faire un lieu accueillant et lumineux, capable de proposer des parcours simplifiés et fluides pour accompagner l'accroissement attendu du trafic. Paris-Montparnasse est une gare qui donne aujourd'hui envie de prendre le train. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à gagner le pari de cette métamorphose ».

Marlène Dolveck, Directrice générale de SNCF Gares & Connexions

« Dans le cadre de sa transformation, nous avons pensé la Gare Montparnasse comme partie intégrante de la ville en créant plus de porosité entre la gare et son quartier. C'est un lieu de flux qui offre confort et fluidité aux voyageurs mais aussi un lieu de vie et de commerce. Avec SNCF Gares & Connexions, la mairie de Paris, les mairies des 14e et 15e arrondissements et tous nos partenaires que je remercie, nous avons fait de Paris-Montparnasse une gare pour tous : les voyageurs, les visiteurs et les riverains. L'architecture, la simplification des parcours et l'offre commerciale font aujourd'hui de Paris-Montparnasse une des gares les plus modernes d'Europe ».

Ludovic Castillo, président du directoire d'Altarea Commerce

Plus lumineuse, plus fluide et plus confortable pour ses 77 millions de voyageurs et de visiteurs

La nouvelle architecture de Paris-Montparnasse favorise l'éclairage naturel de la gare, grâce notamment à la rénovation complète de la verrière du Hall principal, la création d'une seconde verrière et la substitution de l'ancienne passerelle en béton par un majestueux ouvrage en métal et en verre venant sublimer ce hall. La gare, désormais baignée de lumière, éclaire de façon nouvelle les deux fresques de Victor Vasarely.

L'architecture de la gare Montparnasse se met également au service des voyageurs en simplifiant leurs parcours depuis le métro jusqu'aux quais. Pour un cheminement plus fluide et plus intuitif, le quai transversal a ainsi été épuré, la signalétique a été repensée, les services en gare ont été réorganisés pour les rendre plus accessibles. Les flux de voyageurs ont également été réagencés pour éviter les croisements au moment des pics d'affluence.

Pour un meilleur confort des voyageurs, des espaces d'attentes et de convivialité (avec 600 places assises créées dans les espaces publics et 600 autres sur les terrasses des commerces et restaurants) bénéficient d'une meilleure acoustique et d'un plus grand confort thermique.

Une gare ouverte sur le quartier

Avant d'être une gare, Montparnasse est avant tout un quartier. Longtemps en retrait du paysage urbain, grâce aux travaux, la gare a retrouvé son identité de bâtiment public qui s'intègre harmonieusement à son environnement. Hommage aux fresques Vasarely et au passé artistique du quartier, les façades de la gare changent de teinte en fonction de la luminosité. En parties vitrées, elles offrent une transparence permettant désormais de voir la ville depuis la gare et inversement.

La rénovation de Paris-Montparnasse s'intègre pleinement dans la transformation du quartier Montparnasse dont elle impulse la dynamique. La Tour Montparnasse, les Ateliers Gaîté ou le haut de la rue Rennes vont connaître de profonds changements au cours de ces prochaines années et la gare en sera un épicentre attractif.

Le projet de réaménagement de la gare a reçu la certification Bream In-Use et s'est notamment démarqué par l'optimisation de la consommation énergétique, en privilégiant la lumière naturelle.

120 commerces, services et restaurants pour répondre à tous les besoins et envies des visiteurs

Transformer le passage en gare en expérience de plaisir, de détente ou en moment utile, telle est l'ambition d'Altarea Commerce et SNCF Gares & Connexions via sa filiale Retail & Connexions. À travers une offre riche et diversifiée et de nombreux concepts originaux, tout a été pensé pour répondre à toutes les typologies de visiteurs. Dans un quartier animé, il s'agit de satisfaire les attentes des riverains, comme celles des voyageurs grandes lignes (65% des voyageurs) et des voyageurs pendulaires (35%), tout en s'inscrivant dans les évolutions futures du quartier.

Tout au long de leur parcours, les visiteurs de la gare Paris-Montparnasse bénéficient ainsi d'un large choix de boutiques et de services adaptés à la nature et aux usages spécifiques du lieu, répartis sur 4 niveaux avec 120 commerces, services et restaurants. On y trouve des enseignes d'équipements de la personne (Levi's, Mango, Jimmy Fairly, Faguo), beauté-santé (Sephora, Avril, L'Occitane, Rituals), décoration-loisirs (Hema, Pylones). On y trouve aussi des concepts innovants comme le combo Fnac et Marks & Spencer ou la marque Waterdrop, des inédits en gare (comme l'enseigne Normal, spécialisée dans les petits prix et The Kooples), ou encore des pop-up stores éphémères, comme 900.Care. Comme une invitation au voyage, des enseignes à l'identité régionale forte sont aussi à l'honneur (Saint-James, La Trinitaine, La Toque Cuivrée).

La restauration occupe 40% de l'offre commerciale de la gare Paris-Montparnasse et s'adresse à tous les publics et à tous les budgets afin de satisfaire les petites faims comme les grandes, dans le cadre d'un déjeuner sur le pouce, d'un en-cas nomade ou d'un dîner élaboré au restaurant : Starbucks, Prêt-à-manger, le restaurant Dépôt Légal de Christophe Adam, Maison Pradier, les pâtissiers Olivier Stehly, Pierre Hermé.

En phase avec son époque, la Gare Montparnasse intègre les nouveaux usages et services qui rythment le quotidien des voyageurs mais aussi des riverains et actifs du quartier : un centre d'affaires et de co-working Multiburo, SOMED, un pôle de santé avec une trentaine de praticiens, des opticiens, un laboratoire d'analyses, une pharmacie ainsi que des commerces de proximité (Franprix, Au bout du Champ, commerce de fruits et légumes cultivés en circuit court) et des épiceries fines (Fauchon, Liquors…).

La création de nouveaux commerces a donné lieu à la création de 800 emplois, via trois pactes emplois signés avec les mairies de Paris des 14e et 15e arrondissements. Ces recrutements ont privilégié des salariés résidant à proximité de la gare.

Lumières sur une métamorphose

Pour cette inauguration, Altarea Commerce et SNCF Gares & Connexions ont choisi de faire écho à l'ensemble des atouts de la métamorphose de la gare que sont la lumière, la fluidité mais aussi l'art. Une œuvre cinétique monumentale a été créée par le Collectif Scale, œuvre qui vient rendre hommage à l'héritage de Vasarely dont les immenses fresques (récemment restaurées dans le cadre d'une opération de mécénat financée par Altarea et SNCF Gares & Connexions) ornent le hall principal. La magie s'opère lorsque l'œuvre se met en mouvement au rythme de la mélodie composée et jouée par André Manoukian au piano. Ce geste inaugural mêle défi, audace et esthétisme, des attributs qui ne sont pas sans rappeler le projet de la gare Montparnasse. Cette installation autour du piano vient également rappeler l'opération Piano en Gare mise en place dans les gares françaises.

Pendant 3 jours, les visiteurs de la gare auront la chance de pouvoir animer l'œuvre au son du piano qui sera à disposition de tous de 10h à 20h.

Données et chiffres clés :

4 e gare en termes de trafic : 77 millions de voyageurs et 90 millions à terme

Démarrage des travaux : mars 2017

Fin de la transformation : été 2021

45 000m 2 d'espaces rénovés

120 commerces, services et restaurants sur 19 000m 2

13 600m 2 de verrière

Près de 40 escaliers mécaniques (soit 15 de plus) et 2 ascenseurs panoramiques

600 nouvelles places assises dans les espaces publics et 600 autres sur les terrasses des commerces et restaurants

102 écrans d'information voyageur

Cliquez ici pour télécharger les visuels : https://we.tl/t-OjDvhzrDpm