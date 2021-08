Altarea : & Services lance « Solution Esprit Libre », une offre d'achat immobilier en toute tranquillité

Malgré un contexte anxiogène dû à une crise sanitaire inédite et à l'insécurité des marchés financiers, les Français rêvent toujours de devenir propriétaires de leur logement, ou de se constituer un patrimoine, mais ont encore de nombreux doutes avant de franchir le pas. S'inscrivant dans une volonté d'innovation et d'adaptation, Altarea Solution Financement offre à tous les clients acquéreurs de logements du groupe Altarea, qu'ils investissent dans leur résidence principale ou secondaire, sans condition de financement, la possibilité de vivre leur futur achat immobilier l'esprit libre. Comment cela fonctionne-t-il ? Grâce à la solution Esprit Libre, vous bénéficierez du versement d'une indemnité compensant la baisse de revenus en cas de perte d'emploi d'une part, et d'autre part, en cas de revente forcée, la perte pécuniaire entre achat et revente sera prise en charge.

Altarea Solution Financement propose pendant 6 ans dès la signature de l'acte ou au plus tard à compter de la livraison, selon le choix de l'acquéreur, dans le cas d'une revente, le client est couvert d'une éventuelle décote entre le prix de revente et le prix d'achat de 20 % plafonnée à 70 000 €, dans le cas d'une perte d'emploi pour raison économique, l'acquéreur bénéficiera du versement d'une indemnité de 700 € qui peut couvrir jusqu'à 12 mois de chômage. Cette solution coûte 950 €, quel que soit le mode de financement. L'opération cible tous les programmes y compris les châteaux, manoirs ou immeubles de catégorie exceptionnelle, les biens classés monument historique ou à l'inventaire supplémentaire ou situés dans le périmètre d'un classement historique. Concrètement, la « Solution Esprit Libre », sur le marché des offres de protection garanties perte d'emploi et revente, est la proposition qui présente la compensation la plus forte en termes de revente (+30 000 €) et de perte d'emploi (+250 €).

« Le lancement de cette nouvelle Solution est le fruit d'une réflexion mûrie depuis plusieurs mois avec l'ensemble des équipes d'Altarea Solution Financement, la structure de courtage en crédit de notre entité. Dans ce contexte anxiogène où sont apparus plusieurs freins comme l'incertitude de l'avenir, la fragilité de l'emploi, ou encore la potentielle dégradation du pouvoir d'achat, nous proposons à nos clients, qu'ils soient primo accédants ou accédants, investisseurs, de s'engager dans un investissement long terme en toute sécurité. Cette offre, soumise à certaines caractéristiques, permet véritablement d'investir l'esprit libre et s'inscrit dans la volonté et l'ADN de notre Groupe de combler les attentes de nos clients et de s'adapter à leurs nouvelles problématiques ».

Sophie SOSAMRITH, Directeur Général d'Altarea Solutions & Services