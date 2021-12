Altarea : création du fonds Alta retail parks

Conformément aux accords de partenariats annoncés en juin dernier avec Crédit Agricole Assurances, portant sur un milliard d'euros d'investissements droits inclus dans des actifs détenus par Altarea, ce dernier annonce la création du fonds Alta retail parks.



A cette occasion, Altarea a cédé 49% d'un portefeuille de neuf retail parks français, actifs représentant une surface cumulée de 212.000 m2 et qui génèrent 30 millions d'euros de revenus locatifs bruts annuels.



'Ces actifs bénéficient d'un ancrage fort sur leurs territoires et ont su s'adapter aux tendances actuelles par l'évolution de leur mix merchandising', souligne Altarea qui continuera à contrôler ces actifs dont il assurera l'asset management.



