Altarea : en berne, le résultat net récurrent attendu en repli en 2023

Altarea (-2,04% à 124,80 euros) affiche l’un des plus forts replis de l’indice SBF 120 après avoir anticipé une baisse de son résultat net récurrent (FFO) cette année. Le promoteur immobilier a enregistré en 2022 un résultat net récurrent (FFO) en progression de 4,2 % à 275,4 millions d’euros, conformément à la guidance.



Le résultat opérationnel a, lui, atteint 446,3 millions d'euros (+ 10,2 %) porté par la progression du Commerce (+ 26,6 %) et de l'Immobilier d'entreprise (+ 47,1 %), ayant plus que compensé le repli du Logement (- 15,6 %).



Dans le même temps, les revenus net ont baissé de 1,9% à 438,1 millions d'euros.



Le dividende 2022 a été augmenté de 2,6% à 10 euros par action avec option de conversion partielle en titres. Les années suivantes, Altarea prévoit de distribuer de 75% du FFO annuel avec un dividende minimum de 10 euros par action assorti d'une option de conversion partielle.



En 2023, le FFO devrait baisser en raison de l'absence de grandes opérations d'Immobilier d'entreprise, d'un ralentissement probable des ventes de logements et des charges liées au lancement des nouvelles activités.



A moyen terme, le potentiel de FFO par croissance interne est estimé à 325-375 millions d'euros, soit en progression de 20% à 35%.