Altarea : le résultat net récurrent dépasse les objectifs en 2021

Altarea a dépassé ses objectifs 2021. Le promoteur immobilier a généré un résultat net récurrent (FFO) part du groupe en progression de 14,8% à 264,4 millions d’euros. Il visait une croissance de 10%. Rapporté au nombre d’actions, il a augmenté de 9,3% à 14,35 euros. Le chiffre d’affaires d’Altarea s’établit à 3,03 milliards d’euros, quasi stable sur un an. Un dividende de 9,75 euros par action sera proposé à l'Assemblée générale du 24 mai 2022, au titre de l'exercice 2021, en augmentation de 2,6%.



Une option de conversion partielle du dividende en titres sera également proposée aux actionnaires. Ceux-ci pourront opter soit pour un versement à 100% en numéraire, soit pour un versement en titres à hauteur de 50% et un versement en numéraire à hauteur de 50%.



" Au total, avec l'intégration de Primonial à partir de sa date d'acquisition, le Groupe attend une progression significative de son FFO part du Groupe 2022, malgré la montée en puissance rapide de l'impôt sur ses activités taxables. Le niveau de la hausse par action sera communiqué à l'occasion des résultats semestriels, intégrant Primonial pour la première fois " a déclaré son président fondateur, Alain Taravella.



Avant d'ajouter : " Le Groupe réitère son ambition de croissance à horizon 2025 d'atteindre un FFO/action entièrement dilué compris entre 18 et 20 euros. Cette perspective sera développée à l'occasion d'un Investor Day prévu à l'automne prochain où Altarea présentera sa nouvelle organisation opérationnelle et son nouveau modèle de croissance ".



L'actif net réévalué de continuation dilué, qui mesure la valeur de ses actifs, est quasi stable (+0,6% à 157,4 euros par action) après la prise en compte de l'impact dilutif des augmentations de capital ayant entraîné une dilution de 1,9 euro par action.