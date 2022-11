Altarea : léger repli des revenus 9 mois

Au 30 septembre 2022, le chiffre d’affaires consolidé d’Altarea s’établit à 2,043 milliards d’euros, en repli de 0,8%. Le promoteur immobilier annonce s’attendre à un résultat net récurrent (FFO) en croissance sous réserve d’une non-dégradation accrue du contexte macro-économique, géopolitique ou sanitaire. Il a annoncé l'adaptation de son dispositif en promotion résidentielle, qui comprend un plan d’actions pour stimuler la demande et une sélectivité accrue des engagements rendue possible grâce à une offre reconstituée.



Compte tenu de la structure de sa dette, notamment obligataire, et de son portefeuille d'instruments financiers, Altarea anticipe de maintenir le coût moyen de sa dette à des niveaux proches du niveau actuel (1,75% au 30 septembre 2022) à un horizon de l'ordre de 5 ans.



Altarea affiche une dette nette de 1,722 milliards d'euros au 30 septembre 2022, en hausse de 76 millions d'euros depuis le début de l'année.



Les liquidités disponibles à fin septembre 2022 représentent 2,8 milliards d'euros, dont 1,2 milliard d'euros de trésorerie et 1,6 milliard d'euros de lignes de crédits non utilisées.