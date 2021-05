Altarea : BEAU SUCCÈS POUR LE 3E JOB DATING DESTINÉ AU RECRUTEMENT DES NOUVELLES ENSEIGNES DE LA GARE MONTPARNASSE

Dès 2018, la Ville de Paris, l'EPEC, Altarea et Pôle Emploi Paris ont matérialisé leur coopération via un Pacte parisien pour l'emploi et les entreprises (PPEE) pour une durée de trois ans dans le cadre de la transformation de la gare de Paris-Montparnasse. Prévue en trois phases, la métamorphose de la gare qui s'achèvera en septembre prochain offrira des espaces repensés pour plus de confort et une nouvelle offre de services, de commerces et d'espaces de restauration pour faciliter le voyage et la vie quotidienne des visiteurs.

Des candidats au rendez-vous pour les 100 postes à pourvoir

A l'instar du job dating organisé à la mairie du 15ème arrondissement de la Ville de Paris en 2020, l'objectif de ce nouveau rendez-vous était de recruter une centaine de postes notamment pour le groupe SSP France, référent mondial de la restauration en Travel Retail, qui exploite des restaurants dans la gare et s'apprête à ouvrir 4 nouvelles enseignes (Clasico Argentino, IT Fresco, Prêt-à-Manger, Pâtisserie Yann Couvreur). Ce jeudi 29 avril, sur les 150 candidats présélectionnés, 70% ont été retenus par les équipes de SSP qui a souligné la pertinence et la qualité des profils reçus. A terme, la transformation de la gare Montparnasse aura permis de créer 800 emplois.

Un accompagnement assidu des nouvelles enseignes

Ce 3e job dating illustre la volonté d'Altarea Commerce d'accompagner le développement de ses enseignes au quotidien à tous niveaux. Accueillir les futurs salariés des enseignes dans les meilleures conditions et être à l'écoute de leurs attentes (organisation de welcome day, réalisation d'études de satisfaction) est un facteur clef dans le succès de la transformation de la gare qui apportera aux clients finaux une expérience agréable, fluide en adéquation avec leurs attentes.

« Afin d'accompagner au mieux les enseignes, notamment dans la structuration de leurs équipes, nous avons décidé avec nos partenaires d'ouvrir un nouveau job dating. Plus largement, ces nouvelles enseignes de restauration jouent un rôle d'utilité sociale et sociétale. La journée de job dating illustre notre engagement à l'échelle du Groupe pour accompagner le développement des villes et leur essor économique ».

Ludovic Castillo, Président d'Altarea Commerce