Altarea : partenariat avec Tikehau pour la dette immobilière

Le groupe immobilier Altarea et la société d'investissement Tikehau Capital annoncent le lancement d'une plateforme de dette immobilière avec un objectif d'un milliard d'euros et bénéficiant d'un engagement de ses sponsors de 200 millions d'euros.



La stratégie du fonds visera à offrir des solutions de financement face à l'importante pénurie de liquidités sur le marché et pourra financer un large spectre d'actifs immobiliers, dont des bureaux, commerces, biens industriels, logements, de la logistique et de l'hôtellerie.



Cette plateforme capitalisera sur les expertises complémentaires d'Altarea et Tikehau Capital, et permettra aux investisseurs de bénéficier d'un accès privilégié au pipeline combiné des deux groupes ainsi qu'à leurs réseaux respectifs.



