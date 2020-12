Altarea : place avec succès une émission obligataire de 300 millions d'euros

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une invitation à participer à l'Offre de Rachat ou à l'émission des Nouvelles Obligations dans, ou depuis, un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. La diffusion du présent document dans certains pays peut être limitée par la loi. Aucune offre de vente ou sollicitation d'ordre d'achat ou de souscription de valeur mobilière ne saurait être effectuée dans un pays ou territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait contraire à la réglementation en vigueur ou avant son enregistrement ou sa qualification en vertu du droit boursier en vigueur dans ledit pays ou territoire. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires applicables.

Un prospectus, au sens de l'article 6.3 du Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 comportant les informations relatives à la Société et aux modalités de cette opération sera déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers pour approbation le 14 décembre 2020. Une fois approuvé, ce prospectus sera disponible sur le site Internet de l'émetteur (www.altarea.com) et sur celui de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org/fr).

La réussite de cette transaction, qui devrait entrainer un rallongement de la duration et une baisse du coût moyen de la dette d'Altarea, témoigne de la confiance du marché dans la stratégie d'Altarea et dans son profil de crédit à long terme.

Altarea, leader de la transformation urbaine et premier développeur immobilier de France, a placé aujourd'hui avec succès une émission obligataire d'un montant total de 300 millions d'euros à échéance 9 ans (16 janvier 2030), avec un coupon annuel de 1,75% et une prime de nouvelle émission nulle. Le carnet d'ordres a atteint un montant supérieur à 2,5 milliards d'euros, soit un taux de sursouscription de l'ordre de 8,5 fois.

