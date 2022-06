Altarea : présente le NIDA, un tiers-lieu expérientiel unique au sein d'Issy Cœur de Ville, le nouvel écoquartier d'Issy-les-Moulineaux

Ville pionnière en matière d'innovation, Issy-les-Moulineaux accueille une large communauté d'acteurs innovants, de grandes entreprises comme Microsoft ou Orange, start-ups et créateurs. Le nouveau quartier d'Issy Cœur de ville a été conçu depuis son origine pour incarner et développer encore la dynamique d'innovation de la Ville.

D'ici quelques mois sera inauguré « Issy Cœur de ville », un écoquartier de plus de 100 000 m² conçu et développé par Altarea et la Ville d'Issy-les-Moulineaux.

Plus qu'un nouveau quartier, Issy Cœur de ville incarne un nouveau modèle urbain, fondé sur la mixité des usages, le bien-être en ville, l'innovation et la lutte contre le changement climatique. Un projet de dynamisation urbaine qui comprendra une trentaine de commerces, des équipements publics et un cinéma, et qui a pour ambition d'accueillir plus de 3 millions de visiteurs chaque année.

« Issy-les-Moulineaux a été l'une des premières smart cities françaises. L'innovation est au cœur de notre identité. Avec le NIDA et l'ensemble des services innovants proposés aux futurs habitants, le nouveau quartier Issy Cœur de Ville incarne pleinement cette ambition. »

André Santini, Maire d'Issy-les-Moulineaux

NIDA : un nouveau concept de tiers-lieu « hybride », expérientiel et multiusage

En collaboration avec la ville d'Issy-les-Moulineaux, Altarea a souhaité concevoir un lieu de découverte et d'innovation de 1 500 m2 dont l'ambition première est de créer une nouvelle destination au service des entreprises et des particuliers.

Le NIDA, contraction de « Nid d'Idées d'Avenir », sera le symbole du rayonnement d'Issy-les-Moulineaux en tant que territoire précurseur en termes d'innovation et de Smart City.

A la fois lieu de vie pour les Isséens et atelier de création pour l'écosystème d'innovation, le NIDA se vit comme une expérience où foisonnent créativité et optimisme au service d'un monde plus durable et responsable.

Ainsi, du matin au soir, du lundi au dimanche, le NIDA proposera des espaces et une programmation culturelle et événementielle développée avec des associations et des jeunes entreprises. Ouvert à tous et fédérateur, le NIDA sera un lieu d'expérience pour les petits et les grands, les particuliers et les entreprises.

« Par sa caractéristique multipublic et sa dimension d'intérêt général, le NIDA est un projet aussi ambitieux qu'inédit. Il retient dans sa conception et son animation les meilleures qualités de chaque typologie immobilière comme la convivialité du logement, la flexibilité du bureau, l'hospitalité de la restauration, et les services de l'hôtellerie dans un seul ensemble hybride. Nouvelle destination culturelle et événementielle ouverte à tous, le NIDA, reflète les valeurs et les convictions partagées entre la Ville d'Issy les Moulineaux et Altarea. »

Maxime Lanquetuit, Directeur de l'Innovation chez Altarea

La programmation du NIDA sera en constante évolution pour répondre et s'adapter aux attentes de ses visiteurs. Pour faire vivre ce lieu au quotidien, Altarea fera appel aux équipes du Shack, qui ont déjà ouvert un premier espace emblématique situé en plein de cœur de Paris en 2020. Les fondateurs du Shack se sont donnés pour mission de concevoir et animer des lieux de vie uniques et innovants mêlant un éventail de services : espaces de travail, restauration, wellness - le tout rythmé par une programmation événementielle riche. Le maître mot étant d'aider les clients et visiteurs à se reconnecter entre eux et avec eux-mêmes.

« Avec le concept développé par le Shack, nous voulions casser les codes en proposant au sein d'un même lieu de multiples espaces aménagés de manière très différente, où la convivialité est de mise pour se retrouver et se réunir autrement, découvrir de nouvelles activités et se régaler. Ce partenariat entre le Shack et le projet Nida prend ainsi tout son sens et nous souhaitons y incarner réellement le sens de la communauté. »

Emilie Vazquez, fondatrice du Shack

Des services innovants pensés par et pour les habitants

Un bouquet de services dénommé Easy Village a été développé sur-mesure pour Issy Coeur de Ville. Cet ensemble de solutions a pour objectif de faciliter la vie des résidents pour plus de bien-être, plus d'interactions sociales et pour un mode de vie plus durable :