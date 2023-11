Altarea : recul de 11,1% du CA à neuf mois

Altarea affiche un chiffre d'affaires de près de 1,82 milliard d'euros au 30 septembre 2023, en recul de 11,1% en lien avec la baisse d'activité de la promotion et avec un taux d'alignement à la taxonomie européenne à 47,1% (contre 44% pour l'exercice 2022).



Il attend un FFO annuel 2023 en très nette baisse mais significativement meilleur que la tendance du premier semestre 2023. Le dividende sera désormais égal à huit euros par action avec une composante optionnelle en titres à hauteur de 75% de son montant.



AltaGroupe (famille A. Taravella) et ses affiliées d'une part et Crédit Agricole Assurances et ses affiliées d'autre part, représentant ensemble près de 69% du capital d'Altarea, s'engagent pour opter à l'intégralité du paiement du dividende en actions proposé.



