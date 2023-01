Altarea : réitère contester fermement le bien fondé de l'ensemble des demandes indemnitaires des actionnaire de Primonial

Communiqué de presse Paris, le 16 janvier 2023

CONTENTIEUX ALTAREA - PRIMONIAL :

Altarea réitère contester fermement le bien-fondé de l'ensemble

des demandes indemnitaires des actionnaires de Primonial

A la suite de l'article de l'AGEFI paru ce jour concernant le contentieux entre les actionnaires de Primonial et Altarea, Altarea réitère contester fermement le bien-fondé de l'ensemble des demandes indemnitaires des actionnaires de Primonial. Le montant de ces demandes rapporté par la presse est par ailleurs extravagant. Altarea réaffirme que les conditions convenues pour l'acquisition du Groupe Primonial début mars 2022 n'étaient pas remplies du fait du non-respect par les vendeurs des stipulations du protocole d'acquisition signé en juillet 2021.

Dans ces conditions, Altarea a demandé au Tribunal de commerce de Paris la condamnation in solidum des fonds et managers actionnaires de Primonial pour un montant total d'environ 150 millions d'euros.

Face à la communication active par les actionnaires de Primonial à la presse de certains éléments du litige, Altarea se réserve la possibilité de faire valoir ses droits afin d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice et plus généralement de protéger ses intérêts et ceux de ses actionnaires.

A PROPOS D'ALTAREA - FR0000033219 - ALTA

Altarea est le leader du marché de la Transformation Urbaine en France. A la fois développeur et investisseur, le Groupe est présent sur les trois principaux marchés de l'immobilier (Commerce, Logement et Immobilier d'entreprise) lui permettant d'être leader des grands projets mixtes de renouvellement urbain en France. Le Groupe dispose pour chacune de ses activités de l'ensemble des savoir- faire pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure. Altarea est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris.

CONTACTS FINANCE

Eric Dumas, Directeur Général Finances edumas@altareacogedim.com, tél : + 33 1 44 95 51 42

Pierre Perrodin, Directeur Financier Adjoint pperrodin@altarea.com, tél : + 33 6 43 34 57 13

Agnès Villeret - KOMODO agnes.villeret@agence-komodo.com, tél. : +33 6 83 28 04 15

CONTACTS COMMUNICATION

Nathalie Bardin, Directrice Marketing Stratégique, RSE et Innovation nbardin@altarea.com, tél : + 33 6 85 26 15 29

Denise Rodrigues-Vielliard, Responsable Relations Presse drodrigues@altarea.com, tél. : +33 6 37 36 24 14

