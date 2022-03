Altarea : renoncement à l'acquisition du Groupe Primonial

Altarea annonce que l'acquisition du Groupe Primonial ne peut être réalisée dans les conditions convenues, mentionnant un 'non-respect - tant sur le fond, la forme et les délais - des stipulations du protocole d'acquisition signé en juillet 2021'.



Le groupe 'déplore cette situation qui ne permet pas de réaliser l'acquisition conformément au protocole d'acquisition et avec un niveau de sécurité juridique suffisant, et mettra tout en oeuvre pour faire valoir ses droits, protéger ses intérêts et ceux de ses actionnaires'.



'Les perspectives d'Altarea restent, par ailleurs, très prometteuses dans chacun de ses métiers', ajoute-t-il, revendiquant 'une situation financière saine et de ressources significatives pour financer son prochain cycle de croissance'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.