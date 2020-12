Altarea : travaux lancés pour un projet mixte à Nantes

Altarea annonce le lancement des travaux d'un grand projet mixte à Euronantes, pour un ensemble développé sur plus de 25.000 m², mêlant bureaux, logements, et un pôle sportif exploité par l'UCPA, qui sera livré au premier trimestre 2023.



Quatre immeubles composeront cet ensemble, dont le plus haut culminera à 60 mètres (17 étages de 91 logements). Ils seront reliés par un rez-de-chaussée commun abritant l'équipement géré par l'UCPA, développant un paysage végétal en coeur d'îlot.



Le complexe de loisirs exploité par l'UCPA abritera une salle d'escalade, un pôle de sports de raquette en intérieur, une salle de fitness, un pôle wellness avec sauna, un atelier de réparation de vélo ainsi qu'un espace de restauration.



