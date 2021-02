CARREFOUR et ALTAREA : partenariat portant sur la valorisation d'actifs immobiliers

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALTAREA -0.29% 139.4 -2.51% CARREFOUR -0.31% 14.425 3.21%

Carrefour et Altarea ont décidé de s’associer sur la mise en œuvre de 3 projets de développement urbain situés à Nantes, Sartrouville et Flins/Aubergenville. Au global, sur ces sites en copropriété avec Carmila, ce sont environ 25 hectares d’espaces qui deviendront demain, grâce à une refonte complète, des lieux de vie en plus de leur vocation commerciale initiale." Carrefour est convaincu que le commerce doit renforcer son rôle urbain et social. Notre maillage territorial est un atout majeur dont nous souhaitons faire usage pour être acteur de la ville de demain. Ainsi, nous avons identifié 3 centres commerciaux dans des secteurs où la dynamique de mutation urbaine est forte. Ces projets seront développés en partenariat avec Altarea. En alliant nos expertises, l'objectif est donc de développer de nouveaux quartiers adaptés aux nouvelles attentes de nos clients et habitants " déclare Jérôme Nanty, Directeur du Patrimoine Groupe et Directeur Exécutif des Ressources Humaines." La signature de ce partenariat va permettre de transformer ces zones commerciales en nouveaux quartiers mixtes, vivants et animés, qui insuffleront une nouvelle dynamique à ces territoires et recréeront de la valeur économique. Nous partageons, avec le groupe Carrefour, une réflexion et une vision commune sur ce que doit être la ville de demain : une ville qui se reconstruit sur elle-même, une ville du quart d'heure, qui réunit au sein d'un même lieu de vie, logement, commerce et espace de travail, en recréant des espaces végétalisés de pleine terre " indique Jacques Ehrmann, Directeur Général Groupe Altarea.