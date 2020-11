GRESB 2020 : ALTAREA CONFIRME SON STATUT DE GREEN STAR ET CONFORTE SA PLACE PARMI LES LEADERS MONDIAUX EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Avec une note globale de 90/100, le Groupe se positionne au 4ème rang dans la catégorie « foncières de commerce cotées en Europe ». Ce classement vient saluer l'ambitieuse et volontariste stratégie RSE de l'entreprise et atteste de sa performance dans la durée, le Groupe ayant une note égale ou supérieure à 90/100 depuis 2016. Altarea conserve cette année encore la note A sur la dimension Transparence, témoignant de la transparence, de fiabilité́ et de l'exhaustivité́ de son reporting RSE.

Les résultats du GRESB 2020 viennent une nouvelle fois saluer nos engagements forts et de long terme pris en matière de RSE. Ils témoignent de notre capacité à travailler sur toutes les composantes du développement durable. Réduction de notre empreinte carbone, performance énergétique des bâtiments, préservation de la biodiversité des centres, impact positif local, dialogue avec les parties prenantes … notre Groupe réfléchit à l'évolution de l'immobilier pour garantir le développement durable et soutenable des villes. Cette responsabilité, au service de l'intérêt général, se traduit dans notre démarche RSE, qui est placée au cœur de notre stratégie business »

Alain TARAVELLA, Président-Fondateur d'Altarea

« Dans une année marquée par un contexte particulier, nous sommes extrêmement fiers d'obtenir ces résultats, qui témoignent d'un engagement sans faille de nos équipes Commerce et transverses, ainsi que d'une gestion exemplaire, rigoureuse et sur le long terme des enjeux RSE. Nous poursuivrons nos efforts sur la base des enjeux clés de notre politique RSE : le bas carbone, la biodiversité et l'impact positif sur nos territoires »

Nathalie BARDIN, Directrice du marketing stratégique, de la RSE, et de l'innovation

« Ces résultats sont une belle récompense pour toutes les équipes d'Altarea, fortement mobilisées autour des enjeux RSE, au service d'une réflexion sur la ville humaine et durable de demain. Notre démarche RSE appelée « Tous engagés ! » nous inscrit dans des actions concrètes et responsables envers nos clients, les villes et nos collaborateurs. Plus que jamais Altarea s'affirme comme un acteur exemplaire en la matière dans son secteur »

Eléonore DEVAUD, directrice RSE d'Altarea

Cette année encore, le Groupe a participé de manière volontaire, aux réflexions sur la résilience des villes. Face à des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux de plus en plus prépondérants, la ville de demain doit se transformer pour garantir toujours une haute qualité de vie à ceux qui l'habitent aujourd'hui comme à ceux qui y résideront demain.

*GRESB : Global Real Estate Sustainability Benchmark, classement international de référence qui évalue chaque année la performance et la politique RSE des entreprises du secteur immobilier. En 2020, le GRESB a analysé les performances de 1 200 sociétés immobilières représentant plus de 96 000 actifs au total.

**Green Star : plus haute catégorie du classement GRESB