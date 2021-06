Altareit : Informations extra financières 2020 et rapport du vérificateur indépendant 08/06/2021 | 09:27 Envoyer par e-mail :

4 RESPONSABILITÉ SOCIALE D'ENTREPRISE (RSE) 4.1 UNE DÉMARCHE RSE INTÉGRÉE DANS LA STRATÉGIE GROUPE 94 4.1.1 Démarche RSE du Groupe 96 4.1.2 Analyse de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les enjeux RSE 97 4.1.3 Gouvernance et mise en œuvre de la RSE 98 4.2 AGIR EN PARTENAIRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES VILLES 100 4.2.1 Développer des projets urbains désirables et contribuer à l'économie locale 100 4.2.2 Énergie et climat : développer une ville bas carbone et résiliente 103 4.2.3 Préserver les espaces naturels et favoriser la nature en ville 110 4.2.4 Encourager l'économie circulaire 112 4.2.5 Autres enjeux environnementaux et sanitaires 113 4.2.6 Mécénat et partenariats 114 4.3 PLACER LE CLIENT AU CŒUR DE NOS ACTIONS 115 4.3.1 Le dialogue au service de la relation clients et utilisateurs 115 4.3.2 La qualité de vie et le bien-être dans les opérations 118 4.3.3 Les labels et certifications, créateurs de valeur verte 120 4.3.4 Achats responsables et relations fournisseurs 121 4.3.5 Nouveaux usages et innovation 124 4.3.6 Éthique professionnelle 125 4.3.7 Sécurité des biens, des personnes et des données personnelles 126 4.4 LES TALENTS AU SERVICE DE LA CROISSANCE D'ALTAREIT 127 4.4.1 Une organisation au service du business 127 4.4.2 Recrutement des talents, diversité et égalité des chances 129 4.4.3 Rémunération et partage de la valeur 131 4.4.4 Management des talents et des compétences 132 4.4.5 Sécurité, santé et bien-être des salariés 133 4.4.6 Une politique RH & managériale plébiscitée en interne et reconnue en externe 135 4.5 PERFORMANCE RSE : NOTATIONS ET INDICATEURS 136 4.5.1 Notations RSE 136 4.5.2 Indicateurs Groupe 136 4.5.3 Indicateurs Logement 138 4.5.4 Indicateurs Immobilier d'entreprise 140 4.5.5 Indicateurs siège social 141 4.6 MÉTHODOLOGIE ET TABLE DE CONCORDANCE 142 4.6.1 Établissement de ce document 142 4.6.2 Le système de management de la RSE 144 4.6.3 Méthodologie et vérification 145 4.6.4 Table de concordance matrice de matérialité 146 4.7 RAPPORT DU VÉRIFICATEUR INDÉPENDANT 147 ALTAREIT DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 91 RESPONSABILITÉ SOCIALE D'ENTREPRISE (RSE)

Faits marquants 2020 Altareit est une filiale à 99,85 % d'Altarea. Par conséquent, le Groupe applique la stratégie RSE d'Altarea. Faits marquants 2020 Entreprendre pour une ville durable Évidence climatique, montée des inégalités, évolution des parcours de vie, intégration du numérique dans la vie quotidienne et professionnelle… les villes sont au cœur d'un monde théâtre de multiples transitions : territoriales, écologiques, sociétales et technologiques. Concentrant activités et populations - les territoires urbains concentrent aujourd'hui 80 % de la population française - les villes sont des lieux de progrès social et de développement. Cependant, les villes sont également confrontées à de nombreux défis : lutte contre le changement climatique, adaptation aux aléas du climat (îlots de chaleur notamment), accès pour tous à des logements de qualité et aux services (commerces, transports…). Par ailleurs, les habitants et parties prenantes sont désormais plus informés, vigilants et exigeants. Ils expriment des attentes fortes en termes de qualité, mais aussi d'éthique et d'engagement dans les défis environnementaux et sociétaux. Dans ce contexte, le Groupe est convaincu que les villes sont porteuses de solutions, et que la proximité des différents usages et la mixité fonctionnelle sont de formidables leviers de dynamisme pour le tissu économique et le tissu social. Il y a une vraie urgence à repenser les villes afin d'en faire des espaces désirables, agréables vivre, inclusifs, résilients, connectés et vertueux d'un point de vue environnemental. La démarche RSE du Groupe, « Tous engagés ! », porte cette ambition et s'articule autour de trois convictions : agir en partenaire d'intérêt général des villes , pour développer et préserver les territoires ;

, pour développer et préserver les territoires ; placer les clients au cœur des actions, agir au service de leur satisfaction dans tous les métiers ;

au cœur des actions, agir au service de leur satisfaction dans tous les métiers ; capitaliser sur l'excellence des talents , premier capital de l'entreprise au service de sa croissance. En 2020, la pandémie de Covid-19 a plongé le monde dans une crise d'une ampleur inédite - expérience grandeur nature de ce que pourront être les crises climatiques du futur. Altareit a fait preuve d'agilité afin de garantir la continuité de son activité et celle de ses partenaires, et sa stratégie RSE sort renforcée de cette crise. En effet, le Groupe dispose d'atouts pour faire face à ces chocs : des métiers diversifiés, une plateforme de compétences unique, ainsi qu'un esprit entrepreneurial et résilient prononcé. La mobilisation interne des collaborateurs du Groupe a également été exemplaire. Les résultats de cette démarche ont une nouvelle fois été salués en 2020 : le groupe Altarea a confirmé son statut de « Green Star 5* » au GRESB et maintient une note égale ou supérieure à 90/100 depuis 2016. Villes Le Groupe se veut partenaire d'intérêt général des villes. Il développe des solutions immobilières de haute qualité, pour créer des projets urbains désirables, à impact positif et à l'empreinte environnementale réduite. Faits marquants 2020 ville bas carbone : Altareit a poursuivi son travail sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre de ses activités. L'année 2020 a été consacrée à l'analyse approfondie des leviers disponibles pour réduire l'empreinte carbone et à la quantification financière des actions possibles en matière de réduction des émissions. Cela a permis d'établir une méthodologie et une trajectoire qui se veut compatible avec l'accord de Paris (démarche Science Based Targets - SBT) ;

Altareit a poursuivi son travail sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre de ses activités. L'année 2020 a été consacrée à l'analyse approfondie des leviers disponibles pour réduire l'empreinte carbone et à la quantification financière des actions possibles en matière de réduction des émissions. Cela a permis d'établir une méthodologie et une trajectoire qui se veut compatible avec l'accord de Paris (démarche SBT) ; nature en ville : la présence de la nature en ville est également un facteur de bien-être pour les habitants. La pandémie de Covid-19 a accentué le rôle essentiel de l'environnement naturel dans le bien-être physique et psychique des habitants. En 2020, Altareit a poursuivi la démarche interne autour de la « nature utile » en sensibilisant les collaborateurs à la valeur ajoutée apportée aux projets et territoires par l'introduction de la nature en ville ;

la présence de la nature en ville est également un facteur de bien-être pour les habitants. La pandémie de Covid-19 a accentué le rôle essentiel de l'environnement naturel dans le bien-être physique et psychique des habitants. En 2020, Altareit a poursuivi la démarche interne autour de la « nature utile » en sensibilisant les collaborateurs à la valeur ajoutée apportée aux projets et territoires par l'introduction de la nature en ville ; impact positif sur les territoires : dans le contexte exceptionnel de pandémie de Covid-19, l'emploi et le maintien de l'activité économique ont été des priorités du Groupe. Altareit a poursuivi au maximum ses activités et a maintenu son soutien très fort à l'emploi sur le territoire, en participant à la continuité des activités de ses partenaires. Clients Modes de vie, usages, aspirations… les attentes des clients évoluent. Ainsi, dans toutes ses activités, le Groupe est engagé dans une démarche de dialogue et d'écoute. Objectif prioritaire, la satisfaction client se matérialise notamment par la qualité de vie et le bien- être des occupants, ainsi que par une conduite exemplaire dans les opérations. Faits marquants 2020 satisfaction clients : le groupe Altarea s'est hissé à la 2 e place du classement de la relation client HCG/Les Echos. Cela récompense la rapidité et la qualité des réponses apportées aux clients, ainsi que l'accompagnement de ces derniers dans le contexte de pandémie de Covid-19. Par ailleurs, pour la 4 e année consécutive, Cogedim a été « Élu Service Client de l'Année », dans la catégorie Promotion immobilière ;

le groupe Altarea s'est hissé à la 2 place du classement de la relation client HCG/Les Echos. Cela récompense la rapidité et la qualité des réponses apportées aux clients, ainsi que l'accompagnement de ces derniers dans le contexte de pandémie de Covid-19. Par ailleurs, pour la 4 année consécutive, Cogedim a été « Élu Service Client de l'Année », dans la catégorie Promotion immobilière ; qualité de vie et bien-être des occupants : le confinement imposé par la pandémie de Covid-19 a rappelé l'importance de la qualité des bâtiments pour le bien-être de ses occupants : le Groupe en a fait un engagement majeur et continue à certifier 100 % de ses logements NF Habitat ;

bien-être des occupants : conduite exemplaire des opérations : en 2020, le Groupe a conduit un travail majeur en matière d'achats responsables, pour aboutir à un plan d'actions ambitieux visant à améliorer ses pratiques. Cette démarche engagée et structurante participe à renforcer l'image de partenaire responsable auprès de ses partenaires et clients. 92 ALTAREIT DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 RESPONSABILITÉ SOCIALE D'ENTREPRISE (RSE) 4 Faits marquants 2020 Talents Altareit dispose de savoir-faire divers et uniques sur le marché, atouts majeurs qui lui procurent une agilité importante dans ses différents métiers. Agissant en entreprise responsable, le Groupe encourage l'accès à l'emploi des jeunes. Par ailleurs, afin de rester leader dans son domaine, Altareit soutient une vision d'entreprise apprenante, misant sur la diversité des modalités d'apprentissage. Faits marquants 2020 effectifs : Altareit compte 1 503 collaborateurs au 31 décembre 2020, en baisse de 6,7 % sur l'année. Dans un contexte de crise sanitaire, le Groupe a adopté un comportement de prudence en matière de croissance d'effectifs ;

Altareit compte 1 503 collaborateurs au 31 décembre 2020, en baisse de 6,7 % sur l'année. Dans un contexte de crise sanitaire, le Groupe a adopté un comportement de prudence en matière de croissance d'effectifs ; la politique du Groupe en matière de recours à l'alternance a continué à se renforcer. En 2020, Altareit a accueilli 267 alternants, contre 239 en 2019 ;

a continué à se renforcer. En 2020, Altareit a accueilli 267 alternants, contre 239 en 2019 ; 87 Richelieu : en juin 2020, le Groupe a emménagé dans son nouveau siège social, le 87 Richelieu, vitrine de son savoir-faire, avec de nombreux espaces collaboratifs, d'autres dédiés à la formation, à la santé, des espaces conviviaux et les meilleurs outils en matière de connectivité et digitalisation. 93 % des collaborateurs se déclarent très satisfaits ou satisfaits du nouveau siège ; développement des compétences : 98 % des salariés ont réalisé au moins une action de formation et près de 2 900 jours de formation ont été dispensés en 2020. Dès le mois de mars, l'Académie a accéléré le déploiement de sa plateforme digitale, pour se former à distance durant cette année atypique marquée par la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, toujours en 2020, le Groupe a mené un travail structurant de formalisation d'un plan de formation ambitieux, pour accompagner le déploiement de la stratégie RSE du Groupe. Une des premières actions a consisté en l'organisation, d'une conférence en ligne à destination de l'ensemble des collaborateurs, ayant pour but de rappeler la démarche « Tous engagés ! » du Groupe ;

Top Employer : le Groupe a initié en 2020 une démarche de benchmark et a été certifié, dès la première année, Top Employer. VILLES Développer et préserver les territoires Développer des projets urbains désirables à impact positif Développer une ville bas carbone et résiliente Préserver les espaces naturels et favoriser la nature en ville Encourager l'économie circulaire La démarche RSE d'Altarea LES CONVICTIONS CLIENTS La satisfaction client au cœur des actions d'Altarea LES ENGAGEMENTS Écouter et satisfaire tous les clients Développer une ville désirable et confortable Augmenter la valeur verte en généralisant les certifications ambitieuses Être exemplaire dans la conduite des métiers TALENTS L'excellence au service de la croissance Accompagner le développement des compétences Bâtir un cadre de travail où l'on se sent bien ALTAREIT DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 93 RESPONSABILITÉ SOCIALE D'ENTREPRISE (RSE)

Une démarche RSE intégrée dans la stratégie Groupe 4.1 Une démarche RSE intégrée dans la stratégie Groupe Le présent chapitre présente la performance extra-financière d'Altareit, publiée de manière volontaire. La Déclaration de performance extra-financière (DPEF) d'Altarea, publiée dans le document d'enregistrement universel d'Altarea, intègre également les éléments présentés ci-dessous. Principaux engagements et indicateurs Groupe Engagements Indicateur Résultats 2020 Résultats 2019 Tendance Commentaire Environnement Mesurer et piloter Émissions de CO2 430 492 tCO2e 572 338 tCO2e La forte baisse est notamment liée à la réduction l'empreinte (scopes 1, 2 et 3) d'activité due à la pandémie de Covid-19 Sensibiliser 100 % Part des collaborateurs Le programme de formation / sensibilisation des collaborateurs au sujet touchés par une action NA, nouvel engagement NA sera lancé début 2021 du climat en 2 ans de formation climat Mettre en place une Déploiement des Création Déploiement de plans outils à 100 % Les équipes Logement sont formées et outillées, stratégie d'adaptation d'outils d'actions concrets des équipes la démarche sera suivie et mesurée en 2021 aux risques physiques métiers Logement Sociétal Développer Nombre de grands Le Groupe propose de la mixité d'usage quartiers mixtes 13 11 des opérations mixtes sur toutes ses opérations significatives en développement Le Groupe soutient un large écosystème de fournisseurs et prestataires et contribue de manière significative à l'emploi sur tout Soutenir l'emploi Nombre d'emplois Plus de 40 500, en 2019 NA le territoire. Le calcul n'a pas pu être actualisé soutenus en France en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, mais le Groupe a continué à soutenir l'emploi par des actions locales, un maintien des chantiers, l'ouverture de ses sites… Sélectionner des fonciers Part des surfaces en La proximité aux transports reste stable développement situées proches des transports 99 % 99 % = depuis 2016. Cela démontre la volonté du Groupe à moins de 500 m des en commun de proposer des opérations bien connectées transports en commun Place dans En 2020, le Groupe est à nouveau reconnu comme Agir au service le classement 2e place du 3e place du référence de la relation client, avec une continuité de la satisfaction clients de l'accueil client classement classement de l'accompagnement pendant la pandémie HCG / Les Echos de Covid-19 Social Dans le contexte de pandémie de Covid-19, Soutenir la croissance Effectif total Altareit a adopté un comportement de prudence 1 503 1 611 en matière de croissance d'effectif, du Groupe duGroupe tout en privilégiant le maintien de l'emploi et le recrutement d'alternants Favoriser l'emploi Nombre d'alternants Dans un contexte de stabilité des effectifs, 267 239 le Groupe a renforcé son engagement vis-à-vis desjeunes accueillis des jeunes Poursuivre l'évolution Dans le contexte de pandémie de Covid-19, des compétences en Part des salariés les formats ont été réadaptés pour répondre fonction des besoins ayant réalisé 98 % 87 % aux enjeux à la fois de sécurité, de maintien des métier et développer au moins une action compétences et de lien social entre collaborateurs, l'employabilité de formation basculant du présentiel vers l'e-learning des collaborateurs En 2020, le Groupe a poursuivi sa politique Favoriser/contribuer à la Part des postes 48 % NA NA en termes de mobilité et de promotion interne. mobilité des collaborateurs pourvus en interne À ce titre, un nouvel indicateur est suivi depuis cette année 94 ALTAREIT DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 RESPONSABILITÉ SOCIALE D'ENTREPRISE (RSE) 4 Une démarche RSE intégrée dans la stratégie Groupe Promotion Scope Engagements Indicateur Résultats 2020 Résultats 2019 Tendance Commentaire Environnement 100 % des projets Part des Immobilier affichent un niveau surfaces avec 100 % 100 % = Depuis 2016, 100 % des surfaces IE d'entreprise élevé de performance une performance surperforment la RT d'au moins 30 % énergétique ≥ RT - 30 % 100 % des nouveaux Part des La stratégie de certification ambitieuse Immobilier projets franciliens HQE est complétée par les certifications plus nouveaux 100 % 100 % = d'entreprise « Excellent » et BREEAM® récentes ou innovantes afin de garantir projets certifiés « Very Good » a minima la valeur verte d'un bâtiment Part des Le Groupe considère systématiquement Encourager les surfaces Immobilier la possibilité de mener une réhabilitation, réhabilitations, d'Île-de-France 42 % 55 % d'entreprise à performance et confort égal. Le chiffre pour favoriser la sobriété qui sont des est supérieur à 40 % depuis 2015 réhabilitations Part des projets Le Groupe a pris cet engagement en lien Généraliser la certification avec sa signature de la charte qui l'engage Quartiers visant la 100 % 7 projets(a) NA BiodiverCity® à préserver la biodiversité des villes et certification à intégrer le vivant dans tout projet urbain Sociétal Mesurer la part Part des achats Altareit suit cet indicateur pour renforcer Logement des chantiers 83 % 73 % sa contribution économique locale. Il intègre d'achat local qui sont locaux désormais la filiale Pitch Promotion S'engager pour la Prix Service Élu Service Élu Service Le Groupe obtient ce prix pour la 4e année Logement Client de Client de Client de = satisfaction des clients consécutive l'Année(b) l'Année l'Année Part des Le Groupe est 100 % NF Habitat Garantir la qualité avec opérations Logement 100 % 100 % = depuis 5 ans, reflet de ses efforts continus la certification NF Habitat certifiées pour la qualité NFHabitat (c) Immobilier Favoriser les opérations Part des Le principe du Groupe est de proposer de surfaces 78 % 83 % la mixité d'usages sur toutes ses opérations d'entreprise mixtes dans leurs usages multi-usage significatives Nombre de Développement de 2 quartiers Quartiers Développer des lieux quartiers WELL WELL Community Standard = Le Groupe renforce son expertise en de vie agréables Community dont Issy Cœur de ville, matière de qualité de vie dans les quartiers Standard 1er projet pilote en France La définition de l'indicateur a été mise à jour entre 2019 et 2020. Catégorie Promotion immobilière - Étude BVA Group - Viseo CI - Plus d'infos sur escda.fr. Hors copromotion, réhabilitation et résidences gérées. ALTAREIT DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 95 Attachments Original document

