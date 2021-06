Altareit : Rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise 2020 08/06/2021 | 09:21 Envoyer par e-mail :

6 GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 6.1 CADRE DU RAPPORT ET CODE DE RÉFÉRENCE 166 6.2 COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE 167 6.2.1 Gérance 167 6.2.2 Associé commandité 169 6.2.3 Conseil de surveillance 170 6.2.4 Direction 175 6.2.5 Informations complémentaires 175 6.3 RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE 176 6.3.1 Principes et règles 176 6.3.2 Politique de rémunération au titre de l'exercice 2021 177 6.3.3 Informations sur les rémunérations de l'exercice 2020 179 6.3.4 Modalités de rémunérations au titre de l'exercice 2021 182 6.4 DÉLÉGATIONS EN MATIÈRE D'AUGMENTATION DE CAPITAL 184 6.4.1 Délégations en cours de validité au cours de l'exercice écoulé 184 6.4.2 Délégations sollicitées de la prochaine assemblée générale des actionnaires annuelle 2021 185 6.5 MODALITÉS DE PARTICIPATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES 186 6.6 ÉLÉMENTS SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE INCIDENCE EN CAS D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT OU D'ÉCHANGE 186 ALTAREIT DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 165 GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Cadre du rapport et Code de référence 6.1 Cadre du rapport et Code de référence Le présent rapport sur le gouvernement d'entreprise a été établi par le conseil de surveillance avec de la direction financière du Groupe qui a participé à sa rédaction. Il a été adopté par le conseil lors de sa réunion du 25 février 2021. En 2009, la Société a choisi le Code de gouvernement d'entreprise MiddleNext (le « Code MiddleNext ») comme Code de référence. En 2017, le conseil de surveillance a de nouveau pris connaissance des éléments présentés dans la rubrique « points de vigilance » du Code MiddleNext dans sa version actualisée de septembre 2016. Elle applique les recommandations dudit Code pour autant qu'elles soient adaptées à sa forme juridique de société en commandite par actions. Dans les sociétés en commandite par actions : la direction est assumée par la gérance et non par un organe collégial, directoire ou conseil d'administration ; les comptes sont arrêtés par la gérance et non par un organe collégial ;

le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la Société mais n'intervient pas dans la gestion. L'article 17.1 des statuts de la Société rappelle d'ailleurs que le conseil a droit à la communication par la gérance des mêmes documents que ceux mis à la disposition des commissaires aux comptes. Les recommandations du Code MiddleNext que la Société n'a pas pu mettre en œuvre en raison notamment de sa forme juridique et de l'existence d'un contrôle interne ainsi que d'un comité d'audit au niveau de son actionnaire de référence, Altarea, sont l'absence de comité d'audit et le fait que le conseil se soit réuni moins de 4 fois en 2020 (cf. infra § 6.2.3.2). 166 ALTAREIT DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 6 Composition et fonctionnement des organes d'administration, de direction et de surveillance 6.2 Composition et fonctionnement des organes d'administration, de direction et de surveillance Altareit est organisée sous la forme de société en commandite par actions. Elle comprend deux catégories d'associés : un commandité, indéfiniment responsable des dettes sociales envers les tiers ;

des commanditaires qui sont dans la même situation que des actionnaires d'une société anonyme : leurs actions sont négociables dans les mêmes conditions et leur responsabilité est limitée au montant de leur apport. La Société est gérée et administrée par une gérance et le contrôle permanent de la gestion est assumé par le conseil de surveillance. 6.2.1 Gérance Composition L'unique gérant de la Société est Altafi 2. Le président d'Altafi 2 est Alain Taravella, Président Fondateur du groupe Altarea auquel la Société fait partie. Jacques Ehrmann, gérant d'Altarea Management, filiale à 100 % d'Altarea, a été nommé directeur Général d'Altafi 2 à compter du 1er juillet 2019. Altafi 2 Gérant Altafi 2 est une société par actions simplifiée dont le siège social est à Paris (75002) - 87 rue de Richelieu, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 501 290 506, détenue en totalité par la Société AltaGroupe, elle-même contrôlée par Alain Taravella. Le président d'Altafi 2 est Alain Taravella, Président Fondateur du groupe Altarea. Jacques Ehrmann ayant rejoint le groupe Altarea en tant que Gérant d'Altarea Management, a été nommé directeur général d'Altafi 2 à compter du 1er juillet 2019. Les fils d'Alain Taravella, Gautier et Matthieu Taravella sont également directeurs généraux d'Altafi 2 depuis le 21 février 2019. Altafi 2 a été nommée gérante de la Société par décision des commandités du 21 décembre 2011, à effet du 2 janvier 2012, pour une durée de dix années conformément aux dispositions de l'article 13.7 des statuts. Altafi 2 ne détient directement aucune action de la Société. Altafi 2 est depuis le 21 décembre 2011 co-gérante d'Altarea, dont elle est l'unique associée commanditée. Elle est également depuis le 25 septembre 2019 gérante et unique commanditée de la Société NR21, filiale cotée d'Altarea. Alain Taravella Président d'Altafi 2 De nationalité française, Alain Taravella est né en 1948 à Falaise (14). Il est diplômé d'HEC. De 1975 à 1994, il a exercé des responsabilités au sein du groupe Pierre & Vacances dont il a été nommé directeur général à compter de 1985. En 1994, il crée le groupe Altarea, qu'il dirige depuis lors. Nommé cogérant de la société Altarea le 26 juin 2007 lors de la transformation en société en commandite par actions, il a été renouvelé dans ces fonctions en 2017 pour une nouvelle durée de 10 ans. Alain Taravella est Chevalier de la Légion d'Honneur. Jacques Ehrmann Directeur général d'Altafi 2 De nationalité française, Jacques Ehrmann est né en 1960. Il est diplômé d'HEC et a débuté sa carrière au sein de la Société des Hôtels Méridien dont il a été le Secrétaire Général en 1989. Il a ensuite rejoint successivement les directions Générales d'Euro Disney (1995-1997) et de Club Méditerranée (1997-2002). Entré en 2003 dans le groupe Casino en tant que directeur général des activités immobilières et développement, il y pilote la création de Mercialys et de Green Yellow et en est le Président Directeur Général pendant 7 ans. En 2013, Jacques Ehrmann rejoint la direction Générale du groupe Carrefour comme Directeur Exécutif en charge du Patrimoine, du Développement International et de l'Innovation. En avril 2014, il ajoute à cette fonction celle de Président Directeur Général de Carmila, foncière SIIC de centres commerciaux. En juillet 2019, Jacques Ehrmann rejoint le groupe Altarea en tant que gérant d'Altarea Management, filiale à 100 % d'Altarea. Il est également Président du Conseil National des Centres Commerciaux (CNCC). ALTAREIT DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 167 GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Composition et fonctionnement des organes d'administration, de direction et de surveillance Liste des mandats sociaux exercés au 31 décembre 2020 Mandats sociaux exercés au 31 décembre 2020 Mandats sociaux échus Dirigeants Au sein du Groupe Hors du Groupe au cours des 5 dernières années Altafi 2 ■ Gérante commanditée de SCA : Altarea ♦ ■ (a) ; NR21 ♦ ■ Néant Néant Gérante ■ Gérante de SCA : Altareit ♦ ■ (b) ■ Président : Altafi 2 ; Altafi 3 ; ■ Président du conseil de Atlas ; Altafi 5 ; Altafi 6 ; Altager ; ■ Président : Alta Patrimoine ; surveillance : Altarea France SNC ♦ ; AltaGroupe (présidente d'Alta ■ Gérant : Altarea Cogedim Entreprise ■ Président: F oncière Altarea SAS♦ ; Patrimoine et Gérante de SCI Holding ♦ ; Alain Taravella ■ Administrateur : Pitch Sainte Anne) ; ■ Président du conseil de Promotion SAS ♦ ; ■ Représentant permanent d'Altarea, surveillance : Cogedim SAS ♦ ; Président d'Altafi 2 ■ Censeur au conseil de surveillance : Administrateur : Semmaris ; ■ Administrateur : Alta Blue ♦ ; Woodeum SAS ♦ ; ■ Représentant Alta Patrimoine, Pitch Promotion SA ♦ ; ■ Représentant Altafi 2, gérante : gérante : SNC ATI ; SCI Matignon ■ Représentant Altarea, président : Altarea ♦ ■ (a) ; NR21 ♦ ■ ; Altareit♦ ■ (b) Toulon Grand Ciel ; SNC Altarea Alta Delcassé ♦ ; Alta Rungis ♦ Commerce ■ Président directeur Général et membre du comité Stratégique et d'Investissement : Carmila ■ ■ Président Directeur Général : Carmila SAS ■ Président : Cogedim SAS ♦ ; ■ Gérant : Altarea Management SNC ♦ ; ■ Directeur général : Altafi 2 ■ Administrateur : Edmond Cogedim Gestion SNC ♦ ; Cogedim de Rothschild S.A. ; Atacadao SA ● ■ Membre du Directoire : Frojal (SA) Developpement ♦ ; Cogedim Citalis ♦ ; (Brésil) ; Carrefour Property España ● ■ Président : Tamlet (SAS) Cogedim Entreprise ♦ ; (Espagne) ; Carrefour SA ● (Turquie) Jacques Ehrmann ■ Membre du conseil de surveillance : ■ Représentant Altafi 2, gérante : ■ Président du conseil Directeur Général Edmond de Rothschild (France) Altarea ♦ ■ (a) ; NR21 ♦ ■ ; Altareit ♦ ■ (b) d'administration : d'Altafi 2 ■ Cogérant : Jakerevo (SCI) ■ Membre du conseil de surveillance : Carrefour Property Italia ● (Italie) et Testa (SC) Woodeum SAS ♦ ; Financière SPL ♦ ; ■ Membre du comité de direction ■ Président : CNCC (Conseil national ■ Administrateur : et du comité des Nominations : des Centres Commerciaux) Pitch Promotion SAS ♦ ; Adialéa (SAS) ■ Membre du comité Stratégique, du comité Ressources Humaines et président du comité d'Audit : Atacadao SA ● ■ (Brésil) ■ Membre du conseil de surveillance : Frojal (SA) Altarea est notamment gérante de Foncière Altarea Montparnasse ♦ , présidente d'Alta Blue ♦ (présidente d'Aldeta ♦ ), d'Alta Développement Italie ♦ et d'Alta Mir ♦ ; et co-gérante de sociétés étrangères : Alta Spain Archibald BV ♦ ● , Alta Spain Castellana BV ♦ ● , Altalux Spain ♦ ● et Altalux Italy ♦ ● . Altareit est présidente de Cogedim ♦ , Alta Faubourg ♦ , Alta Penthièvre ♦ , Alta Percier ♦ et Alta Concorde ♦ . La détention du capital et des droits de vote de la Société au 31 décembre 2020 par Alain Taravella et Jacques Ehrmann est exposée au paragraphe 7.3.1 ci-dessous. ♦ Société du groupe Altarea ■ Société cotée ● Société étrangère. 168 ALTAREIT DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 6 Composition et fonctionnement des organes d'administration, de direction et de surveillance Nomination et cessation des fonctions (article 13 des statuts) Altareit est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, ayant ou non la qualité d'associé-commandité. Le gérant peut être une personne physique ou morale. La limite d'âge pour les fonctions de gérant personne physique est fixée à 75 ans. Si un des gérants est une personne morale, le nombre de ses mandataires sociaux personnes physiques ayant dépassé l'âge de 75 ans ne peut être supérieur au tiers. Le mandat de gérant est d'une durée de dix ans, renouvelable. Chaque gérant souhaitant démissionner doit prévenir les autres gérants, les commandités et le conseil de surveillance par lettres recommandées avec accusé de réception, trois mois au moins avant la date à laquelle cette démission doit prendre effet, ceci sauf accord donné par les associés commandités. Lorsque les fonctions d'un gérant prennent fin, la gérance est exercée par le ou les gérants restant en fonction, sans préjudice du droit des commandités de nommer un nouveau gérant en remplacement ou de renouveler le gérant sortant. En cas de cessation des fonctions d'un gérant unique, il est procédé à la nomination d'un ou plusieurs nouveaux gérants ou au renouvellement du gérant unique. Dans l'attente de cette ou ces nominations, la gérance est assurée par le ou les commandités qui peuvent alors déléguer tous pouvoirs nécessaires pour la direction des affaires sociales jusqu'à la nomination du ou des nouveaux gérants. Chaque gérant peut être révoqué, sans qu'il soit besoin d'un motif, par décision unanime des commandités, étant précisé que si le gérant est également associé commandité, la décision de révocation est prise à l'unanimité des commandités autres que le gérant commandité ; chaque gérant peut être également révoqué dans les conditions prévues par la loi, à la suite d'une action judiciaire, par décision judiciaire définitive et non susceptible d'appel, constatant l'existence d'une cause légitime de révocation. Lorsque le gérant a la qualité d'associé commandité, la perte de cette qualité entraîne simultanément, automatiquement et de plein droit la perte de sa qualité de gérant. Le gérant qui perd sa qualité de gérant a droit, pour solde de tout compte, au versement par la Société, prorata temporis, de sa rémunération jusqu'au jour de la perte de sa qualité et de tout remboursement de frais de toute nature auquel il a droit. Au cours de l'existence de la Société, tout nouveau gérant est désigné l'unanimité des commandités, sans que l'accord ou l'avis du conseil de surveillance ou de l'assemblée ne soit nécessaire. Pouvoirs (article 13 des statuts) Le gérant ou, s'il en existe plusieurs, chacun d'entre eux, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi ou par les présents statuts aux assemblées d'actionnaires et au conseil de surveillance. Conformément à la loi, chaque gérant peut autoriser et consentir au nom de la Société toute caution, aval et garantie qu'il juge raisonnable. Chacun des gérants peut déléguer une partie des pouvoirs lui appartenant, à une ou plusieurs personnes employées ou non par la Société et ayant ou non avec celle-ci des liens contractuels ; une telle délégation n'affectera en rien les devoirs et responsabilités du gérant en ce qui concerne l'exercice de tels pouvoirs. Le ou les gérants doit donner tout le soin nécessaire aux affaires de la Société. 6.2.2 Associé commandité Identité La société Altafi 3 est une société par actions simplifiée, sise 87 rue de Richelieu à Paris 2e, identifiée sous le n° 503 374 464 RCS Paris, dont le capital social de 38 000 € est détenu en totalité par AltaGroupe, elle-même contrôlée par Alain Taravella. Le président de la société Altafi 3 est Alain Taravella. Altafi 3 a été nommée en qualité d'associé commandité de la Société par assemblée générale mixte du 2 juin 2008 sans limitation de durée. Elle n'exerce aucun autre mandat au 31 décembre 2020 et n'a exercé aucun mandat au cours des cinq dernières années. Altafi 3 ne détient en direct aucune action de la Société. Nomination et cessation des fonctions (article 21 des statuts) La nomination d'un ou plusieurs nouveaux commandités est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sur proposition unanime des commandités ou du commandité. En cas de décès ou d'incapacité d'un commandité personne physique ou tout autre cas de perte de la qualité d'associé commandité, la Société n'est pas dissoute et continue avec les associés restants. II en est de même en cas de liquidation d'un commandité personne morale. ALTAREIT DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 169 Attachments Original document

