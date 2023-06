Altea Green Power, commandes en hausse de 20 % à 80 millions d'euros à la fin du mois de mai

(Alliance News) - Altea Green Power Spa a annoncé lundi que son carnet de commandes au 31 mai dépassait les 80 millions d'euros, soit une hausse de 20 % par rapport à l'année précédente.

Comme l'explique la société, il s'agit de projets en cours d'exécution dans les secteurs du photovoltaïque, de l'éolien et du stockage, ainsi que de deux projets EPC liés à des centrales photovoltaïques.

Giovanni Di Pascale, PDG d'Altea Green Power, a déclaré : "Nous sommes très satisfaits de cette étape à mi-année. Le carnet de commandes souligne la qualité de notre modèle d'entreprise sur lequel nous avons misé et investi. Nous continuerons à consolider notre positionnement sur les unités commerciales de codéveloppement et d'EPC, tout en essayant de donner une forte impulsion au stockage, afin de saisir toutes les opportunités de développement qui découleront de ce marché potentiel et prometteur".

L'action d'Altea Green Power a clôturé lundi en baisse de 0,9 % à 3,42 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.