(Alliance News) - Altea Green Power Spa a annoncé vendredi qu'elle avait lancé la construction d'un nouveau projet Bess Storage - Battery Energy Storage System - de 1 GW en Italie, appelé Black Bess.

Le projet Black Bess, qui comprendra quatre sites situés dans le centre-sud de l'Italie, sera achevé d'ici le premier semestre 2024 et viendra compléter les projets Green Bess, Blue Bess et Yellow Bess, dont la capacité combinée atteint 2 GW et pour lesquels la société est déjà à un stade avancé des négociations pour la vente, en codéveloppement, avec deux grands investisseurs internationaux.

En juillet 2022, la société a signé un contrat avec le fonds irlandais Aèr Soléir pour le co-développement d'un projet électrique de 0,5 GW, indique la note. Le processus d'autorisation pour ce projet est à un stade avancé, et Altea s'attend à pouvoir obtenir les premières autorisations dès le premier semestre 2024.

Altea Green Power a des projets bien définis dans le domaine du stockage de la Bess : d'ici 2026, la société prévoit d'atteindre une capacité de 5,5 GW dans toute l'Italie.

Le Black Bess sera suivi par le White Bess et le Pink Bess, chacun avec une capacité de 1 GW. Quatre-vingt-dix pour cent des projets de la société seront développés dans le centre et le sud de l'Italie, et les 10 % restants dans le nord.

Giovanni Di Pascale, PDG d'Altea Green Power, a déclaré : "Nous sommes très satisfaits des mesures que nous avons prises dans le secteur du stockage au niveau national et international. Nous sommes convaincus que ce marché est le débouché naturel des énergies renouvelables et qu'il dispose d'une grande marge d'évolution et de croissance. D'ici 2026, en Italie, nous visons à atteindre 5,5 GW en mettant à disposition tout notre savoir-faire en matière d'ingénierie accumulé au fil des ans, consolidant ainsi notre rôle d'acteur de référence".

Altea Green Power a choisi de distinguer ses projets de stockage en les nommant sur la base des couleurs qui caractérisent le logo d'Altea - Bleu, Vert, Jaune, Noir et Blanc - afin de leur donner un détail spécifique supplémentaire de reconnaissance. À cela s'ajoute Pink, une reconnaissance de la part de l'entreprise, très attentive aux questions de durabilité, d'inclusion et d'égalité des sexes, de la contribution apportée par les femmes professionnelles de l'équipe Altea qui, comme l'indique le premier rapport de durabilité rédigé par l'entreprise, représentent 39 % du capital humain d'Altea Green Power.

Le cours de l'action d'Altea Green Power est en baisse de 2,7 %, à 4,37 euros par action.

