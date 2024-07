(Alliance News) - Altea Green Power Spa a annoncé mercredi que les actionnaires avaient nommé un nouveau conseil d'administration, dont le président est Giovanni Di Pascale.

Fabio Lenzini, Luca De Zen, Laura Guazzoni, Francesco Bavagnoli, Donatella De Lieto Vollaro et Anna Chiara Invernizzi le rejoignent au sein du conseil.

Le conseil d'administration a ensuite examiné certains chiffres du premier semestre de l'année, au cours duquel la société a enregistré une valeur de production comprise entre 13,5 et 14 millions d'euros, soit une augmentation de 33 % par rapport aux 10,1 millions d'euros enregistrés au cours des six premiers mois de l'année 2023.

L'Ebitda s'est situé entre 7,5 et 8,0 millions d'euros, en hausse de plus de 44 % par rapport à 5,2 millions d'euros au 30 juin 2023, et une marge de plus de 55 % par rapport à 51,4 % au 30 juin 2023.

La marge d'Ebitda ajustée, corrigée des coûts supplémentaires comptabilisés au cours du semestre, conformément aux normes comptables internationales, et se référant aux plans de rémunération du personnel basés sur des objectifs, est supérieure à 60 %.

"La performance positive du semestre et l'augmentation de toutes les valeurs sont principalement déterminées par les progrès significatifs dans le processus d'autorisation des projets BESS, éoliens et photovoltaïques. Une contribution importante doit également être attribuée aux nouveaux projets BESS contractés en mars dernier. Enfin, il y a eu des avancées importantes sur les nouveaux projets photovoltaïques, pour lesquels la société est en négociations commerciales pour leur vente ", a expliqué la société, dont les résultats sont en ligne avec le plan 2024-2028 présenté en janvier.

L'endettement net s'élève à 1,3 million d'euros, dont 700 000 euros liés aux effets comptables de la norme IFRS 16, contre 4,4 millions d'euros au 31 décembre 2023. La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 4,2 millions d'euros, en forte hausse par rapport aux 500 000 euros du 31 décembre 2023. Cette évolution positive est fonction d'importantes recettes perçues par la société, résultant à la fois du prix reçu pour la vente des filiales Green et Blue BESS Srl et d'étapes importantes franchies sur des projets en cours de développement.

L'action d'Altea Green Power a clôturé mercredi en baisse de 2,2 % à 7,69 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.