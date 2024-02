Altea Green Power SpA est une entreprise italienne dont l'activité principale est la plomberie, le chauffage et la climatisation. La société propose des systèmes d'énergie renouvelable et des solutions d'efficacité énergétique. Elle fournit l'installation et la conception de systèmes d'énergie renouvelable pour la production d'énergie respectueuse de l'environnement et opère en tant qu'intégrateur de services, adressant ses services aux particuliers, aux entreprises, aux entités et aux investisseurs avec toutes les phases de mise en œuvre et d'exploitation pour une gamme de types d'installations, en particulier dans les domaines du photovoltaïque, de l'éolien, de la cogénération, de la biomasse et de l'efficacité énergétique, contribuant ainsi à la réduction de la pollution. La société est présente dans le monde entier.