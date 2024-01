(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus et les moins performants sur Italy Growth jeudi après-midi à Piazza Affari.

---------

GAGNANTS

----------

Altea Green Power surpasse tout le monde et augmente de 11% à 9,42 euros par action. La société a annoncé lundi que son conseil d'administration avait approuvé le plan d'affaires 2024-2028 de la société.

Pour l'année en cours, la société prévoit une valeur de production comprise entre 28 et 31 millions d'euros, avec un Ebitda attendu entre 17 et 19 millions d'euros et une marge de 60 %. La situation financière nette devrait être positive d'environ 5 millions d'euros.

Toutefois, à la fin du plan, on estime que la valeur de la production sera de 60 à 67 millions d'euros, que l'excédent brut d'exploitation sera de 37 à 43 millions d'euros, avec une marge de plus de 60 %, et que la trésorerie sera d'environ 48 millions d'euros.

----------

Nusco est également dans le vert, en hausse de 6,4 %. L'action a chuté de 5,7% au cours des trente derniers jours, de 7,2% au cours des six derniers mois et de 13% au cours des douze derniers mois.

----------

PERDANTS

----------

Italia Independent a pris le parti de la baisse et a cédé 7,5% à 0,16 euro par action. Le titre a perdu 55% au cours du dernier mois et 74% au cours des six derniers mois, mais a gagné 22% au cours de l'année dernière.

----------

RES - Sustainable Ethical Recovery, en baisse de 3,6 % à 4,79 euros par action. La société a annoncé lundi la mise en service d'une usine de tri poussé des plastiques issus de la collecte sélective des déchets urbains mono-matériaux ou multi-matériaux et des déchets spéciaux non dangereux sur le site industriel de Pettoranello del Molise, dans la province d'Isernia.

Cette installation, développée sur la base de la technologie COPARM, emploie 20 personnes et a une capacité de traitement de 40 000 tonnes/an de déchets plastiques.

----------

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.