Alten : Début de mouvement 02/09/2020 | 10:03 achat En cours

Cours d'entrée : 74.15€ | Objectif : 82.65€ | Stop : 69.68€ | Potentiel : 11.46% Le titre Alten a connu récemment une impulsion haussière marquée par un retour des volumes et de la volatilité. Cette configuration technique suggère une poursuite de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 82.65 €. Points forts La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

La tendance de fond ressort négative en données hebdomadaires sous la zone de résistance des 83.65 EUR.

Sous-secteur Services et conseil en informatique - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ALTEN -35.24% 2 935 ACCENTURE 13.99% 152 643 TATA CONSULTANCY SERVICES 3.92% 115 330 INTERNATIONAL BUSINESS MACH.. -7.94% 109 817 VMWARE, INC. -6.92% 60 733 AUTOMATIC DATA PROCESSING, .. -18.75% 59 804 INFOSYS LIMITED 25.03% 53 631 DASSAULT SYSTÈMES SE 8.43% 49 161 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTI.. 7.98% 36 254 CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. 188.13% 27 157 FUJITSU LIMITED 35.15% 26 149

Données financières EUR USD CA 2020 2 386 M 2 840 M - Résultat net 2020 85,7 M 102 M - Tréso. nette 2020 141 M 168 M - PER 2020 28,5x Rendement 2020 1,04% Capitalisation 2 455 M 2 935 M - VE / CA 2020 0,97x VE / CA 2021 0,88x Nbr Employés 37 200 Flottant 81,3% Prochain événement sur ALTEN 22/09/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 69,29 € Dernier Cours de Cloture 72,85 € Ecart / Objectif Haut 23,5% Ecart / Objectif Moyen -4,89% Ecart / Objectif Bas -21,8%

Dirigeants Nom Titre Simon Azoulay Chairman & Chief Executive Officer Olivier Granger Chief Operating Officer Emily Azoulay Director Jane Seroussi Director Marc Eisenberg Independent Director