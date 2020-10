Alten : Invest Securities abaisse son objectif de cours

28/10/2020 | 10:58

Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Alten avec néanmoins un objectif de cours revu de 92 à 85 euros, 'dans l'attente d'acquisitions significatives qui devraient se concrétiser d'ici la fin de l'exercice'.



'Alors que nous espérions de bonnes surprises sur le chiffre d'affaires du troisième trimestre, le groupe a souffert, voyant le recul de son activité en organique s'aggraver par rapport au deuxième (-19,3% contre -18,4%)', note l'analyste.



Le bureau d'études souligne toutefois que, 'de manière plus encourageante, le groupe est parvenu à réduire son intercontrat de -7 points par rapport au deuxième trimestre et continue de largement bénéficier des mesures de chômage partiel'.



