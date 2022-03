Alten : Invest Securities n'est plus à achat

Invest Securities dégrade son opinion de 'achat' à 'neutre' sur Alten avec un objectif de cours réduit de 167 à 136 euros, considérant que le rapport risque-rendement (risk/reward) sur le titre du groupe d'ingénierie et conseil en technologies 'est peu favorable à court terme'.



'L'invasion de l'Ukraine est venue bouleverser la donne, quand bien même le groupe est quasi absent de Russie et d'Ukraine et que les résultats pourraient être plus résistants dans la situation actuelle que lors de la crise sanitaire', juge l'analyste.



'Néanmoins, dans les conditions de marché actuelles combinant tension sur la prime de risque et taux de nouveau orienté à la hausse, le risk/reward nous apparait peu favorable au regard de la bonne résistance du titre sur un mois et d'une valorisation élevée', poursuit-il.



