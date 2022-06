Alten : Invest Securities réduit son objectif de cours

Données financières EUR USD CA 2022 3 527 M 3 720 M - Résultat net 2022 254 M 268 M - Tréso. nette 2022 178 M 188 M - PER 2022 14,5x Rendement 2022 1,13% Capitalisation 3 675 M 3 876 M - VE / CA 2022 0,99x VE / CA 2023 0,87x Nbr Employés 42 300 Flottant 82,1% Graphique ALTEN Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ALTEN Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 9 Dernier Cours de Clôture 108,20 € Objectif de cours Moyen 158,94 € Ecart / Objectif Moyen 46,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Simon Azoulay Chairman & Chief Executive Officer Bruno Edgard Benoliel Deputy Managing Director-Finance Marc Eisenberg Independent Director Philippe Tribaudeau Lead Independent Director Aliette Mardyks Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ALTEN -31.74% 3 876 ACCENTURE PLC -27.78% 189 366 TATA CONSULTANCY SERVICES LTD. -11.91% 153 949 AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. -11.27% 91 399 INFOSYS LIMITED -23.66% 77 217 VMWARE, INC. 1.80% 49 714