Alten : Invest Securities relève son conseil sur le titre

L'analyste estime que si les résultats 2020 n'ont pas apporté de surprise majeure, en dehors d'un FCF très supérieur aux attentes pour des raisons qui ont vocation à s'inverser sur les deux prochaines années, les perspectives du groupe apparaissent sous un jour de plus en plus favorable.



' Alten devrait parvenir à régler son problème d'intercontrat additionnel lié à la crise d'ici l'été sans que cela pèse sur ses coûts exceptionnels, la reprise dans l'automobile devient plus visible et la marge devrait se redresser en 2021 (+2,1pts selon IS) ' indique Invest Securities.



' Alors que le titre a sous-performé depuis 1 mois (-10,2pts), nous pensons qu'il s'agit d'une opportunité intéressante ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities relève sa recommandation à achat (contre neutre) avec un objectif de cours revu à 110E (contre 96E).



