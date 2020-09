Alten : Invest Securities reste à 'achat', ajuste sa cible

24/09/2020 | 09:32

Invest Securities réitère sa recommandation 'achat' sur Alten avec un objectif de cours relevé de 88 à 89 euros, soulignant que 'la dynamique d'activité s'améliore et que le groupe veut accélérer sur le plan des acquisitions, notamment dans l'IT'.



De la réunion du premier semestre 2020, le bureau d'études retient essentiellement que 'la tonalité du discours du management (toujours très honnête dans sa communication) est beaucoup plus positive que lors du CA du deuxième trimestre fin juillet'.



'Alors que les perspectives s'améliorent dans l'automobile, le véritable problème est aujourd'hui concentré sur l'aéronautique, où le groupe conserve un intercontrat important qu'il se donne un an pour résorber', ajoute l'analyste.



