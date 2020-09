Alten : Invest Securities reste à 'achat', relève sa cible

09/09/2020 | 09:23

Invest Securities réitère sa recommandation 'achat' sur Alten avec un objectif de cours relevé de 85 à 88 euros, avec une nouvelle méthodologie de valorisation pour le cabinet d'ingénierie et de conseil en R&D.



'Si le secteur de l'ingénierie est dans la tourmente, Alten est un leader agile, désendetté (cash net de 75 millions d'euros à fin 2019) et qui devrait profiter de la réduction des panels de fournisseurs chez certains donneurs d'ordres', souligne l'analyste.



Il estime en outre que certaines des mesures du plan de relance annoncé la semaine dernière par l'Etat français pourraient bénéficier à la société, notamment à ses activités de process industriels et de manufacturing engineering.



