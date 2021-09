Alten : Oddo relève son objectif de cours

Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Alten, avec un objectif de cours relevé de 143 à 153 euros.



L'analyste met en avant un retour à des niveaux de profit pré-Covid ' plus rapide que prévu ' et se dit ' optimiste ' quant aux perspectives d'Alten, grâce à ' la qualité des positions dans un secteur porteur ' et au bilan disponible pour des acquisitions.



' Dans le contexte actuel, les dirigeants mettent en avant des perspectives favorables pour l'ensemble des secteurs (succès de la diversification ces dernières années) ', insiste Oddo.



Par conséquent, le broker indique relever ses prévisions de résultats, soit une hausse moyenne du BPA de 4% pour les trois prochaines années.





