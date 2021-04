Alten : entrée dans la 'Sélection' d'Invest Securities

Invest Securities intègre Alten à sa 'Sélection Invest Securities', tout en réaffirmant sa recommandation 'achat' et en relevant son objectif de cours de 110 à 128 euros, mettant en avant une 'inflexion spectaculaire de la dynamique d'activité'.



Le bureau d'études pointe un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur de 7% à son estimation, 'dessinant une trajectoire de reprise brutale', avec une amélioration de la dynamique qui 's'observe dans toutes les géographies'.



'Alten va profiter dans les prochains mois du momentum de la reprise, qui pourrait se combiner à une normalisation de la valorisation et à sa politique de croissance externe très créatrice de valeur pour porter le titre vers de nouveaux plus hauts', ajoute l'analyste.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.