ALTEN : Invest Securities abaisse sa valorisation

Invest Securities a réduit son objectif de cours de 92 euros à 85 euros et confirmé sa recommandation d'Achat sur Alten après l'annonce des revenus du troisième trimestre. Le bureau d'études explique que le groupe a souffert, voyant le recul de son activité en organique s’aggraver par rapport au deuxième trimestre (-19,3% vs -18,4%). Il précise que les deux secteurs qui expliquent ces difficultés sont l’automobile et surtout l’aéronautique, qui reculent respectivement de -40% et -50% sur le trimestre.