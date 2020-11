ALTEN : Invest Securities n'est plus à l'Achat

Invest Securities a abaissé sa recommandation d'Achat à Neutre et réduit son objectif de cours de 97 euros à 95 euros sur Alten. Le bureau d'études juge désormais le titre bien valorisé après une hausse de 41% en absolu et de 19 points en relatif depuis avril et l'adoption d'une recommandation favorable. Une révision détaillée de ses estimations 2021 l'a même conduit à être plus prudent, l’exercice risquant à son sens de demeurer en décroissance organique du fait d’un premier trimestre qui sera vraisemblablement très difficile.