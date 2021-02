ALTEN : Invest Securities passe à l'Achat

Invest Securities a relevé sa recommandation de Neutre à Achat et son objectif de cours 96 euros à 110 euros sur Alten. " Les perspectives du groupe nous apparaissent sous un jour de plus en plus favorable ", explique le broker. Selon lui, Alten devrait parvenir à régler son problème d'intercontrat additionnel lié à la crise d'ici l'été sans que cela pèse sur ses coûts exceptionnels, la reprise dans l'automobile devient plus visible et la marge devrait se redresser en 2021.