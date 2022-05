COMMUNIQUE DE PRESSE

23 mai 2022

ALTEN annonce l'acquisition du groupe Methods au Royaume-Uni

ALTEN, groupe international d'Ingénierie et d'IT Services, a vu l'acquisition du groupe Methods comme une opportunité significative de renforcer sa présence au Royaume-Uni et de renforcer son positionnement sur le marché du Digital et des IT Services.

Le groupe Methods (comprenant Methods Business and Digital Technology Ltd ; Methods Analytics Ltd ; et CoreAzure Ltd)(« Methods ») est le premier partenaire indépendant de transformation digitale pour les services publics au Royaume-Uni. Methods fournit des services informatiques à plusieurs ministères du gouvernement central et au secteur public au sens large, afin de transformer la façon dont le secteur public opère au Royaume-Uni. Sa mission est d'aider à garantir les services publics et d'appliquer les dernières méthodes de réflexion et d'exécution issues du digital, pour s'assurer que l'avenir des services publics sera centré autour des besoins des citoyens.

Au Royaume-Uni, ALTEN s'est déjà imposé comme un acteur incontournable de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies et apporte une expertise pointue aux stratégies de développement de ses clients dans les domaines de la R&D, de l'Ingénierie Industrielle et des Services Clients. Avec 2 000 collaborateurs sur l'ensemble du territoire britannique à la suite de cette acquisition, ALTEN complète son portefeuille d'offres dans le domaine de l'IT, qui inclue des compétences en Développement et Agile Testing, Data, Cloud et Infrastructure, en cohérence avec son positionnement de groupe IT international.

Le Groupe intervient sur de nombreux secteurs et travaille avec des clients majeurs. ALTEN s'adapte à un environnement en constante évolution et développe des projets stimulants et innovants portés par l'expertise numérique du groupe.

Avec leur expertise et leur réputation communes, ALTEN et Methods voient au Royaume-Uni, l'opportunité de renforcer leur position sur le secteur public et de développer des marchés privés plus larges dans les secteurs de la banque, de la finance, des assurances et de la distribution. Cette alliance va voir naître de nouveaux projets avec les clients d'ALTEN dans les domaines de l'ingénierie et de la défense, pour accélérer leurs plans de transformation numérique notamment grâce à l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les voitures connectées, l'industrie 4.0, l'IoT, les jumeaux numériques, l'Edge Computing, etc.