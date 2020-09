ALTEN : bondit après avoir mieux résisté que prévu au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alten (+10,44% à 76,70 euros) domine facilement l'indice SBF 120 au lendemain de la publication de résultats semestriels moins dégradés que prévu. Le résultat net, part du groupe, a chuté de 20,6% à 60,6 millions et le résultat opérationnel d'activité de 35,6% à 75,2 millions d'euros. Ce dernier a représenté 6,1% des revenus du groupe spécialisé dans l'ingénierie et le Conseil en technologies contre 9% au premier semestre. La rentabilité est supérieure de 40 points de base au consensus.Le chiffre d'affaires s'est établi à 1,24 milliard, en baisse de 4%. A données constantes, l'activité a reculé de 7,3% (-13,7% en France ; -2,2% hors de France), fortement affectée par la crise sanitaire au second trimestre.Le free cashflow s'élève à 160,2 millions d'euros et la trésorerie nette à 224,3 millions d'euros.En dépit de ses résultats moins mauvais qu'anticipé, Alten avertit que le rebond de l'activité à partir du point bas de juin 2020 sera très progressif. Oddo BHF justifie cette prudence par visibilité très limitée dans les segments les plus touchés par cette crise comme l'Aéronautique et l'Automobile, qui ont représenté 36% des revenus 2019 d'Alten.Le groupe a cependant confirmé son objectif d'un recul organique de l'activité au second semestre sera proche de celui du deuxième trimestre. Elle avait baissé de 18,4%. La marge opérationnelle d'activité devrait donc être inférieure à celle du premier semestre 2020." Les résultats du premier semestre sont meilleurs que ce que nous anticipions, toutefois ils ne devraient pas entraîner de révisions significatives du consensus sur les chiffres d'affaires et l'Ebit 2020 étant donné le maintien de la guidance ", a comment Oddo BHF.